Delcy Rodríguez ordena la creación del Consejo Académico de los Hidrocarburos: ¿De qué se encargará?

En un esfuerzo por integrar la formación profesional con el repunte de la industria energética, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la creación inmediata del Consejo Académico de los Hidrocarburos.

Durante un encuentro con el sector energético y académico en el Palacio de Miraflores, Rodríguez destacó que la industria requiere del acompañamiento científico y técnico de las casas de estudio para garantizar su sostenibilidad.

“Quiero proponer que se cree de manera inmediata este Consejo con la participación de todas las universidades públicas y privadas con competencia en hidrocarburos. Necesitamos que acompañen este proceso donde nuestros jóvenes profesionales impulsen la producción nacional”, sentenció la mandataria encargada.

Transferencia tecnológica y soberanía

Rodríguez enfatizó que la apertura a la inversión internacional debe traer consigo un beneficio tangible para el conocimiento nacional. En este sentido, agradeció a las empresas transnacionales por presentar sus propuestas y exigió que los nuevos proyectos incluyan mecanismos de transferencia tecnológica.

“El equilibrio de los recursos energéticos debe ser para la prosperidad del pueblo venezolano. Estamos abiertos a las nuevas tecnologías que acompañen los procesos de petróleo, gas y petroquímica, pero desarrolladas para fortalecer nuestra soberanía”, puntualizó.