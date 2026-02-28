Economía

Este banco habilitará compra de divisas para personas naturales el fin de semana: detalles aquí

Los usuarios podrán realizar su compras electrónicas una vez adquieran los fondos en moneda extranjera

Por Selene Rivera
Viernes, 27 de febrero de 2026 a las 11:18 pm
Foto: Referencial

Durante este fin de semana aranca la compra de divisas para personas naturales en el Banco Digital de los Trabajadores (BDT).

Para los días sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo las personas naturales podrán adquirir divisas de forma 100% virtual.

Compra de divisas para personas naturales

Con este mecanismo, las personas naturales que compren divisas, el monto será abonado directamente en sus cuentas verdes dentro del BDT.

Una vez finalizada la compra, los usuarios podrán disponer de sus fondos para dinamizar sus compras digitales con su cuenta del BDT.

Pago con moneda extranjera

Para movilizar sus fondos en divisas deberán hacer uso de su Tarjeta Visa Prepagada BDT luego de transferirle los fondos en moneda extranjera.

 

Sabado 28 de Febrero - 2026
