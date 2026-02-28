Seniat simplifica gestiones en su web: así puedes solicitar orientación en línea

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria incorporó una nueva sección en su portal para facilitar la atención a los contribuyentes.

Se trata de “Atención Electrónica”, un espacio diseñado para ofrecer orientación en línea sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

El anuncio se realizó a través de los canales oficiales del organismo, donde se explicó que la plataforma permitirá gestionar consultas y solicitudes de manera más rápida. Con esta actualización, el Seniat busca optimizar tiempos de respuesta y reducir la carga operativa en sus sedes administrativas.

¿Qué permite la sección Atención Electrónica?

Dentro del portal fiscal del Seniat, los usuarios pueden acceder a diferentes alternativas vinculadas a sus obligaciones tributarias y aduaneras. Esta herramienta centraliza opciones que antes requerían contacto presencial o correos electrónicos directos.

Entre las principales funciones disponibles destacan:

Solicitudes de orientación tributaria.

Gestión de denuncias relacionadas con irregularidades fiscales.

Consultas sobre declaración y pago de impuestos.

Información sobre inscripción o actualización del RIF.

Paso a paso para enviar solicitudes

Para utilizar la herramienta, el contribuyente debe ingresar al portal oficial y ubicar el ícono de correo electrónico que aparece en el lado derecho de la pantalla. Al hacer clic, el sistema despliega un formulario con distintas opciones, según el tipo de trámite requerido.

Es importante completar todos los datos solicitados y verificar que la información personal esté actualizada. La respuesta a la solicitud se enviará exclusivamente al correo electrónico registrado por el usuario, por lo que cualquier error en los datos podría retrasar la gestión.

