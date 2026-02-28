Drama familiar: padre e hijo resultan heridos a tiros en Tucupido

Suscríbete a nuestros canales

Un ataque armado registrado la noche del pasado 27 de febrero en Tucupido, municipio José Félix Ribas del estado Guárico, dejó como saldo un fallecido y un herido.

El hecho ocurrió en el sector Saco 1, donde sujetos armados irrumpieron en una vivienda y dispararon contra un padre y su hijo.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los agresores se desplazaban en motocicleta y portaban armas largas. Sin previo aviso ingresaron a la residencia y efectuaron múltiples disparos, impactando a Jesús Carpio y a su padre, José Carpio, de 55 años.

Jesús Carpio fue trasladado de emergencia al hospital Dr. Pedro del Corral, pero falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. Según allegados, el joven había regresado recientemente de Estados Unidos y deja dos hijos menores de edad.

Por su parte, José Carpio sufrió una herida de bala en el brazo derecho. Tras recibir atención inicial, fue remitido al hospital Dr. Rafael Zamora Arévalo, donde permanece estable.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) iniciaron las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.

