Joven terminó gravemente herido al grabar video para TikTok: tres adolescentes detenidos

Un adolescente de 16 años de edad quedó en estado grave de salud tras realizar una acrobacia que le dejó severas lesiones, en un intento por grabar un video viral para la red social TikTok. Por el incidente, tres adolescentes resultaron detenidos.

Autoridades de Nueva York informaron que el pasado viernes capturaron a un tercer adolescente, luego de que el menor cayera del pozo del puente Queensboro y sufriera un traumatismo por el cual permanece hospitalizado.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) detalló que el tercer detenido es un joven de 14 años, acusado de imprudencia temeraria y allanamiento de morada.

Tres adolescentes detenidos tras grabar peligroso video

Previamente, los funcionarios habían arrestado a un menor de 15 años y a otro de 14, quienes se entregaron voluntariamente. La policía no reveló el nombre de ninguno de los jóvenes, debido a que son menores de edad.

La víctima, identificada por su familia como Frankie Allocca, sufrió heridas graves y fue hospitalizada después de caer desde una altura de unos 15 metros, a inicios del mes de febrero.

El menor de edad permaneció en el pozo por varias horas antes de ser rescatado por las autoridades.

Los detectives dijeron que la investigación sobre este caso sigue en curso, informó de acuerdo con El Diario NY.

Abandonaron al joven herido en el pozo

La madre de Alloca, Vanessa Tineo, declaró a principios de semana que su hijo había estado con un grupo de amigos cuando participaba en una de “exploración urbana” o “urbex” para publicar sus registros en TikTok. En este tipo de exploraciones, las personas se adentran en diversas zonas restringidas.

No obstante, explicó que cuando su hijo se cayó, sus amigos lo abandonaron allí. La madre agregó que Alloca sufrió lesiones cerebrales y que, recientemente, comenzó a recuperar el conocimiento.

Otra joven, Adriana Vicente, de 18 años, declaró que llamó al 911 cerca de las 5:45 de la tarde del lunes, luego de ser avisada por los amigos de Alloca “porque no sabían qué hacer”.

NYPD señaló que inicialmente no pudieron hallar a Alloca, tras de una búsqueda de 25 minutos. Sin embargo, la policía de Nueva York y el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) volvieron al sitio horas después, luego de recibir otra llamada al 911, lo que permitió el rescate.

