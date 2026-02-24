"No me arrepiento": detienen a mujer por crueles maltratos contra su hijo en Miranda

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer resultó detenida por funcionarios de la Policía del Municipio Zamora, en el estado Miranda, acusada por maltratar y humillar a uno de sus hijos.

De acuerdo con el reporte del cuerpo policial, el incidente fue denunciado por medio de la mensajería privada. Las autoridades recibieron el reporte sobre un video grabado por uno de los tres hijos de la presunta agresora.

Al parecer, el joven decidió enviar el audiovisual a un familiar, cansado de la situación, para documentar los constantes abusos que la mujer cometía hacia cada uno de ellos.

Menor de edad denunció a su madre por abusos constantes

El video muestra a la madre en el momento cuando maltrataba de manera verbal y física a su hijo menor. Tras recibir el reporte, las autoridades acudieron hasta el sitio del suceso para atender la situación. Los hechos ocurrieron en el sector Las Casitas.

Al ser abordada por los oficiales, la mujer se resistió a colaborar y, en un intento por eludir a la comisión policial, la ciudadana agredió a los funcionarios policiales, verbal y físicamente.

Además, cuando realizaron un chequeo al menor agredido, los agentes notaron que este presentaba marcas de golpes causadas con distintos objetos, así como quemaduras, las cuales habrían sido causadas con una cucharilla caliente en ocasiones pasadas.

"No me arrepiento"

Tras su detención, la mujer mantuvo su conducta agresiva e interfirió con el procedimiento. “No soy ninguna delincuente, son mis hijos y los reprendo como me venga en gana así que no me arrepiento”, manifestó la ciudadana, de acuerdo con la publicación de Polizamora.

El caso quedó en conocimiento del Ministerio Público, y la mujer se encuentra bajo custodia.

El director general de la policía municipal, comisario general Orlando Hernández López, remarcó la gravedad de los casos de maltrato infantil. “La violencia contra los más vulnerables del hogar nunca será tolerada, mucho menos hacia los que llenan de magia nuestros hogares; es nuestra responsabilidad proteger a los niños y garantizar su bienestar”, dijo el funcionario.

