Paga tus suscripciones de juegos con la tarjeta internacional del BDV: así la puedes obtener

El Banco de Venezuela (BDV) continúa expandiendo las posibilidades de su ecosistema digital para conectar a los usuarios con el mercado global a través de su Tarjeta Internacional.

De esta manera, la institución financiera permite a sus clientes suscribirse y realizar pagos en sus plataformas de videojuegos y entretenimiento preferidas de manera directa y segura.

Tres pasos fundamentales para activar tu experiencia digital:

Descargar la BDVApp: Es la herramienta central para gestionar todos los productos.

Abrir una cuenta en divisas: El proceso se realiza de forma digital y es el soporte para los pagos internacionales.

Manejar tus saldos: Traer y movilizar tus fondos directamente desde la aplicación para mantener la operatividad.

La posibilidad de pagar suscripciones de juegos es solo una de las ventajas. Esta tarjeta también es funcional para servicios de streaming, compras en tiendas de aplicaciones y comercios electrónicos globales, eliminando las barreras para el consumo digital en el país.