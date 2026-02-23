¿Día de carga? El truco para ahorrar hasta $10 cada vez que llenas el tanque en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Pagar menos por llenar el tanque no es solo cuestión de suerte, sino de estrategia. Un nuevo análisis de GasBuddy revela que los conductores pueden ahorrar una cantidad considerable de dinero simplemente cambiando el día que visitan la estación de servicio.

En un contexto donde la gasolina regular promedia los $2.92 a nivel nacional, elegir el momento adecuado puede significar un ahorro de hasta $10 por llenado para vehículos de tanque grande.

La regla de oro: domingo para ahorrar, miércoles para evitar

El informe, que analizó los patrones de precios durante todo el último año, muestra una tendencia clara: los precios tienden a subir gradualmente durante la semana laboral y a desinflarse justo a tiempo para el descanso dominical.

El día más barato: El domingo reina como el día más económico en 41 estados.

El día más caro: El miércoles es el peor día para cargar combustible en casi la mitad del país (23 estados), seguido de cerca por el martes.

La excepción: Si vives en Montana, olvida el domingo; tu mejor día es el martes. Para quienes están en Alaska, Delaware, Indiana u Ohio, el lunes es su mejor aliado.

¿Cuánto dinero te estás ahorrando realmente?

La diferencia de precio entre el día más caro y el más barato suele rondar los 9 centavos por galón, pero en estados con "ciclos de precios" agresivos (como Florida, Texas, Ohio o Michigan), la brecha puede dispararse hasta los 45 centavos.

Tipo de Tanque Ahorro por Llenado (con diferencia de $0.45) Tanque Típico (14 galones) $6.30 Tanque Grande (22 galones) $10.00

Consejo de experto: Patrick De Haan, analista de GasBuddy, recomienda tener paciencia. Si ves que los precios subieron de golpe un miércoles, espera de cinco a siete días. La paciencia suele recompensarse con precios mucho más bajos el fin de semana.

Ranking por Estado: ¿Cuándo te conviene cargar?

Busca tu estado en esta lista rápida para ajustar tu calendario de visitas a la gasolinera:

California: El mejor día es el domingo ; evita a toda costa el martes ($4.57 por galón es el promedio actual, el más alto de EE. UU.).

Texas y Florida: El domingo es ideal; el miércoles es el día prohibido.

Nueva York y Washington: Carga el domingo y evita el jueves .

Pensilvania y Wyoming: Tu ventana de ahorro se abre el sábado.

