Alivio en el surtidor: precio de la gasolina en EEUU se mantiene por debajo de los tres dólares

Los conductores en todo el país perciben cambios mínimos en sus presupuestos de transporte durante las últimas dos semanas de enero. La estabilidad domina el mercado energético estadounidense a pesar de las recientes fluctuaciones en los indicadores internacionales del crudo. Muchos ciudadanos aprovechan estas tarifas para planificar sus traslados terrestres antes de que inicie la temporada de mayor demanda estacional.

El precio de la gasolina a nivel nacional promedia actualmente los $ 2.90 por galón tras un ligero aumento de un centavo. Esta variación ocurre en un contexto de mayor volatilidad para el petróleo Brent y el gas natural, según reportan analistas de mercado. Pese a esta subida marginal, llenar el tanque cuesta 29 centavos menos que en el mismo periodo del año anterior.

¿Por qué sube el precio de la gasolina este mes?

Los expertos advierten que los valores del petróleo crudo y el gas natural alcanzaron niveles más altos en las sesiones recientes. Esta inestabilidad en la materia prima presiona al alza los costos de refinación y distribución en las estaciones de servicio locales. No obstante, la producción estable de EEUU ayuda a contener estos incrementos para que se mantengan en rangos moderados y manejables.

La plataforma GasBuddy, proyecta que el promedio anual de 2026 cerrará cerca de los $2.97. Si esta tendencia se cumple, el país registraría su cuarto año consecutivo con una caída sostenida en los precios finales al consumidor. En estados del sur y la Costa del Golfo, los conductores incluso disfrutan de tarifas inferiores a los $2.75 por galón.

¿Cómo impacta el precio de la gasolina al gasto familiar?

La reducción interanual de 29 centavos representa un alivio directo para el bolsillo de millones de hogares trabajadores en el país. Se estima que el gasto promedio anual por hogar en combustible bajará a los $2.083, una cifra inferior a los récords de 2022.

Este dinero disponible permite a las familias absorber otros aumentos en servicios básicos o incrementar su capacidad de consumo en comercios locales.

