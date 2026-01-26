App de compras por cuotas lanza línea de crédito hasta de $4000: para usuarios "buena paga"

Suscríbete a nuestros canales

En el país cada vez son más las plataformas de financiamiento bajo la modalidad de BNPL (Compra ahora, paga después por sus siglas en inglés) que aumentan sus servicios para los usuarios con el mejor historial.

Estas aplicaciones tienen ciertas condiciones para otorgar las líneas de créditos, algunas trabajan con intereses mientras que otras no.

¿Qué aplicación otorga una línea de crédito de 4 mil dólares?

Lysto cuenta con su línea Lysto Premium especial para compras de alto costo. En su página web indican que no es necesario subir de nivel ni de historial crediticio.

"Se activa cuando la necesitas para una compra única de alto valor, especialmente cuando tu Línea Naranja aún no cubre el total. Al completar la compra Premium, tu Línea Naranja crece", se lee en el sitio oficial de Lysto.

¿Cómo funciona este beneficio?

Segunda línea para compras únicas.

Solo válida en comercios aliados con Lysto Premium.

El comercio define inicial y el número de cuotas.

Al pagar todas las cuotas, esta línea desaparece y tu línea Lysto Naranja aumenta.

Las cuotas vencen los días 01 y 16 de cada mes, con las mismas reglas de pago.

Cabe destacar que la línea Lysto Naranja se mantiene activa para cualquier compra.

