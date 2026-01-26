¿Viajas con tu mascota? Conozca los documentos y requisitos que exige el INSAI para vuelos dentro de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Llevar a un perro o gato en un avión dentro de Venezuela requiere mucho más que comprar un boleto.

Los dueños deben prepararse con semanas de antelación para cumplir con las estrictas normativas del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI), organismo encargado de vigilar que cada animal que sube a una aeronave esté sano y con sus papeles en regla.

Esta planificación previa no solo busca evitar problemas en el mostrador del aeropuerto, sino también garantizar que la mascota soporte el estrés del vuelo.

Requisitos obligatorios para el vuelo

Para que una mascota pueda abordar, es indispensable tramitar la Guía Única de Movilización ante el INSAI. Entre los documentos que el dueño debe presentar (en original y copia) se encuentran:

Certificado de salud : emitido por un veterinario colegiado, con una vigencia máxima de 15 días antes del despegue.

: emitido por un veterinario colegiado, con una vigencia máxima de 15 días antes del despegue. Certificado de vacunación antirrábica : debe tener menos de un año de emitido.

: debe tener menos de un año de emitido. Tarjeta de vacunas al día : se exige la "Séxtuple" para perros y la "Triple Felina" para gatos.

: se exige la "Séxtuple" para perros y la "Triple Felina" para gatos. Desparasitación : una constancia de tratamiento contra parásitos internos y externos, realizada máximo 15 días antes del viaje.

: una constancia de tratamiento contra parásitos internos y externos, realizada máximo 15 días antes del viaje. Cachorros: si el animal tiene menos de tres meses, las aerolíneas suelen pedir la tarjeta de vacunación de la madre.

Comodidad y seguridad en cabina o bodega

La ubicación de la mascota depende estrictamente de su tamaño y peso. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y las aerolíneas locales determinan si el animal puede ir bajo el asiento (cabina) o en el área de carga (bodega).

En ambos casos, el uso de un kennel o jaula de transporte es obligatorio. Este contenedor debe ser resistente, tener buena ventilación y permitir que el animal se ponga de pie y gire. Para perros guía o lazarillos, se debe portar la credencial correspondiente, permitiéndoles viajar junto a su dueño siguiendo protocolos de seguridad como el uso de bozal.

Salud y bienestar durante el trayecto

En una entrevista con el Diario, la veterinaria María Herrera sugirió que, antes de cualquier traslado aéreo, un especialista evalúe si el animal tiene condiciones que puedan agravarse con la presión de la cabina o el estrés. En ocasiones, se pueden recetar sedantes suaves o medicamentos para el mareo.

Una vez en el destino, es vital confirmar que el alojamiento sea realmente apto para mascotas. Aunque el hotel ofrezca kits de bienvenida, el dueño siempre debe cargar con los recipientes de agua, comida y las mantas habituales del animal para reducir su ansiedad en el nuevo entorno.

