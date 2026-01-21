Empresa de internet abre jornadas de reclutamiento en varios estados del país: fechas y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

La empresa de internet Fibex Telecom anunció que a partir de este jueves 22 de enero iniciará jornadas de reclutamiento de personal en cinco estados del país, así lo informó en su cuneta de Instagram.

“Estamos realizando nuestra Jornada de Reclutamiento Presencial en varias ciudades del país”, dice la publicación.

Los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

Experiencia en ventas (preferiblemente en telecomunicaciones o tecnología)

TSU en Administración, Ventas o bachiller con carrera afín

Excelente comunicación verbal y escrita

Mayor de edad

Horario de las jornadas de reclutamiento y recaudos

La empresa indicó en su publicación que la jornada de reclutamiento es de carácter presencial, por lo que el aspirante debe asistir a las direcciones señaladas. Además, Fibex Telecom ha animado a la consignación de recaudos bajo el lema:

¡Asiste y postúlate!

Solo debes presentarte entre las 9:00 am y 2:00 pm con los siguientes recaudos:

Currículum actualizado

Fotocopia de tu cédula de identidad

Cronograma de Jornadas de reclutamiento:

Margarita: estado Nueva Esparta, los días 22 y 23 de enero. Lugar: centro comercial Ratan Plaza, local P-17.

San Juan de Los Morros: estado Guárico, los días 22 y 23 de enero. Lugar: centro comercial Vía Venetto, Planta Baja, local 17.

Caracas: Distrito Capital, los días 22 y 23 de enero. La Urbina, calle 9 con calle 6, frente al Banco Mercantil.

Valencia: estado Carabobo, los días 22 y 23 de enero. Av. Henry Ford, Edif. Distelnet (al lado de Rialca).

Puerto Cabello: estado Carabobo, los días 22 y 23 de enero. Av. Juan José Flores, centro comercial Plaza City, oficina L-201.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube