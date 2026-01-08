¡Arranca 2026 con empleo! Empresa de telecomunicaciones invita a jornadas de reclutamiento en varios estados

Fibex Telecom, empresa proveedora de servicios de Internet, televisión y el programa @club.fibextelecom, ha anunciado el inicio de sus jornadas de captación de talento humano.
La organización llevará a cabo estas actividades de forma presencial en cuatro ciudades principales: Margarita, Valencia, Barquisimeto y Caracas. Los interesados deberán acudir en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m.
El proceso de selección está dirigido a cubrir vacantes en sus divisiones de atención a empresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y hogares, señaló la compañía a través de su cuenta de Instagram.
Cronograma y puntos de atención por ciudad
El proceso de selección se realizará de acuerdo con el siguiente calendario oficial establecido por la compañía:
- Caracas (La Urbina): Los días 13 y 14 de enero en la Calle 9 con Calle 6, frente al Banco Mercantil.
-
Margarita: Los días 08 y 09 de enero en el C.C. Rattan Plaza, local P-17.
-
Valencia: Los días 12 y 13 de enero en la Av. Henry Ford, Edif. Distelnet (adyacente a Rialca).
-
Barquisimeto: Los días 12 y 13 de enero en el C.C. Metrópolis, Nivel Sol, Locales 264-265.
Para participar en la jornada, los aspirantes deben cumplir con una serie de criterios técnicos y académicos. Fibex Telecom busca perfiles con experiencia previa en ventas, con preferencia en los sectores de telecomunicaciones o tecnología.
¿Cuáles son los requisitos para optar?
-
Título de TSU en Administración, Ventas o ser bachiller con estudios en carreras afines.
-
Capacidad de comunicación verbal y escrita.
-
Ser mayor de edad.
Al momento de la postulación presencial, los candidatos deben consignar obligatoriamente una fotocopia de la cédula de identidad y su currículum actualizado. La empresa ha habilitado la consignación directa para agilizar el proceso de entrevistas iniciales bajo el lema: "¡Asiste y postúlate!".
Para las personas interesadas que no puedan asistir a las convocatorias en los puntos físicos mencionados, la empresa ha dispuesto una vía digital para la recepción de documentos. Fibex Telecom indica a los postulantes: "¿No puedes asistir? Envía tu CV a: [email protected]".
Visite nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube