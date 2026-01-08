¡Arranca 2026 con empleo! Empresa de telecomunicaciones invita a jornadas de reclutamiento en varios estados

Suscríbete a nuestros canales

Fibex Telecom, empresa proveedora de servicios de Internet, televisión y el programa @club.fibextelecom, ha anunciado el inicio de sus jornadas de captación de talento humano.

La organización llevará a cabo estas actividades de forma presencial en cuatro ciudades principales: Margarita, Valencia, Barquisimeto y Caracas. Los interesados deberán acudir en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 2:00 p.m.

El proceso de selección está dirigido a cubrir vacantes en sus divisiones de atención a empresas, pequeñas y medianas empresas (PYMES) y hogares, señaló la compañía a través de su cuenta de Instagram.

Cronograma y puntos de atención por ciudad

El proceso de selección se realizará de acuerdo con el siguiente calendario oficial establecido por la compañía:

Caracas (La Urbina): Los días 13 y 14 de enero en la Calle 9 con Calle 6, frente al Banco Mercantil.

Valencia: Los días 12 y 13 de enero en la Av. Henry Ford, Edif. Distelnet (adyacente a Rialca).

Barquisimeto: Los días 12 y 13 de enero en el C.C. Metrópolis, Nivel Sol, Locales 264-265.

Para participar en la jornada, los aspirantes deben cumplir con una serie de criterios técnicos y académicos. Fibex Telecom busca perfiles con experiencia previa en ventas, con preferencia en los sectores de telecomunicaciones o tecnología.

¿Cuáles son los requisitos para optar?

Título de TSU en Administración, Ventas o ser bachiller con estudios en carreras afines. Capacidad de comunicación verbal y escrita. Ser mayor de edad.

Al momento de la postulación presencial, los candidatos deben consignar obligatoriamente una fotocopia de la cédula de identidad y su currículum actualizado. La empresa ha habilitado la consignación directa para agilizar el proceso de entrevistas iniciales bajo el lema: "¡Asiste y postúlate!".

Para las personas interesadas que no puedan asistir a las convocatorias en los puntos físicos mencionados, la empresa ha dispuesto una vía digital para la recepción de documentos. Fibex Telecom indica a los postulantes: "¿No puedes asistir? Envía tu CV a: [email protected]".

