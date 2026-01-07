¿Perdió su tarjeta SUVE del Metro de Caracas? Sepa qué hacer en estos casos

Suscríbete a nuestros canales

Los usuarios del Metro de Caracas pueden acceder al sistema de transporte subterráneo utilizando las tarjetas SUVE. Se trata de unos plásticos de uso personal que pueden ser recargados para ingresar y pagar los viajes.

Las tarjetas SUVE tiene tres tipos: general, estudiantes y tercera edad o personas con discapacidad. Las mismas son intransferibles, por lo que cada usuario debe tener su plástico, es importante conservarlas en todo momento y no cederlas a otras personas.

Sin embargo, algunos usuarios se preguntan cuáles son los pasos a seguir en caso de registrar la pérdida o extravío de su tarjeta SUVE.

¿Qué hacer si pierde su tarjeta SUVE?

Si pierde su tarjeta SUVE del Metro de Caracas, lo primero que debe hacer es ingresar a la aplicación SUVE para inhabilitarla, de esta manera podrá proteger su saldo y los datos asociados a la misma, como su número de cédula y datos personales.

Seguido de esto, es recomendable que acuda a la estación del Metro de Caracas más cercana para solicitar la reposición de la tarjeta, debe llevar consigo su cédula de identidad.

Para obtener una nueva tarjeta que sea asociada a su cuenta, debe informar al personal que extravió su plástico anterior.

Es recomendable que todos los usuarios descarguen la aplicación SUVE para tener el control de su tarjeta como hacer consultas de saldo.

Asimismo, los usuarios pueden informarse con respecto al funcionamiento de estas herramientas a través de las redes sociales del Metro de Caracas o sus puntos de atención al cliente en las estaciones del sistema.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube