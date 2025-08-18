¿Buscas dónde recargar tu tarjeta SUVE? En esta estación instalaron 4 nuevas máquinas

Suscríbete a nuestros canales

La Compañía Anónima Metro de Caracas, ha dispuesto de cuatro nuevas máquinas para la autorecarga de tarjetas del Sistema Único de Viajes Electrónico (SUVE).



Estos dispositivos tienen un pequeño manual de instrucciones que le facilita a los pasajeros el proceso para recargar sus tarjetas de manera rápida, fácil y segura.

Adicionalmente, la empresa ha dispuesto a operadores de estaciones, los cuales orientan al usuario durante el proceso.

Los dispositivos de autorecarga, se encuentran dispuestos en el área de la mezzanina de la estación Petare.



De acuerdo a la publicación en la red social Instagram, en los próximos días serán instaladas en las estaciones Gato Negro, Rinconada, Chacaíto, Chacao, Sabana Grande, Propatria, Plaza Venezuela y La Hoyada.

Aplicación móvil SUVE

Accede a la plataforma de Google Play Store y descarga la App SUVE.

Selecciona el botón “Registrarse”, completa el formulario e ingresa el código enviado a tu correo para activar la cuenta.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña, selecciona el requerimiento que necesites: Consulta de saldo, visualiza los movimientos de recargas y viajes, inactiva la tarjeta en caso de pérdida o extravío, entre otros.

