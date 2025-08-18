Economía

Activan pago para el personal jubilado del Ministerio de Educación: tome nota del monto

Más temprano los pensionados recibieron un bono por medio del Sistema Patria

Por Genesis Carrillo
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 05:02 pm

El personal docente, administrativo y obrero jubilado del Ministerio para la Educación, recibió este lunes un pago de más de 15 mil bolívares. 

“Se informa al personal docente, administrativo y obrero jubilado del MPPE que se está realizando el proceso de acreditación del ICGE por un monto de Bs. 15.088,00”, indicó Informativo Docente, en su cuenta de Instagram. 

Pago para pensionados

Más temprano, el Sistema Patria inició el pago del Ingreso por Guerra Económica correspondiente a este mes, para los pensionados del IVSS.

Este Ingreso por Guerra Económica llegará con nuevo monto en comparación al mes de julio, debido al incremento del dólar oficial Banco Central de Venezuela.

Monto aproximado a pagar: Bs 6200 ($45).

 

