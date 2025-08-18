El Impactante proyecto de 1.000 nuevas casas que cambiará el paisaje de este vecindario de Los Ángeles: garantizan el transporte público

Suscríbete a nuestros canales

Un proyecto residencial de gran escala se está gestando en una zona que hasta ahora había estado poco desarrollada, principalmente dedicada al comercio.

La intención es aprovechar la cercanía al transporte público para generar un área de mayor densidad habitacional. South Bay Viviendas será el epicentro de esta transformación, con múltiples desarrollos programados en el entorno de una estación clave de tránsito.

Según datos obtenidos del portal web oficial, esta iniciativa contempla la edificación de más de 1.000 nuevas viviendas distribuidas en cuatro proyectos independientes alrededor de la estación de tranvía Palm Avenue, ubicada en un barrio discreto hasta ahora.

La propuesta responde, en parte, a incentivos municipales y del estado para fomentar la vivienda densa cerca del transporte público, junto a la alta demanda de inmuebles en la región.

Impulso de proyectos a partir de incentivos públicos

Los incentivos estatales para infraestructura y las subvenciones municipales fueron determinantes para que los desarrolladores asumieran los proyectos, los cuales ahora avanzan en su etapa de aprobación.

Entre ellos se encuentra un complejo de 380 unidades que será construido en un terreno previamente utilizado para actividades recreativas.

A este se suman un proyecto de 408 viviendas sobre el estacionamiento de la estación, otro de 198 unidades contiguo, y un cuarto desarrollo en proceso en un campo de prácticas abandonado.

Estas propuestas se localizan justo al este de una importante autopista y cerca de intersecciones estratégicas, facilitando el acceso al transporte y a vías principales. La densidad y variedad de viviendas también están contempladas, incluyendo unidades a precios de mercado y otras con subsidios y restricciones de alquiler para distintos rangos de ingresos.

De esta forma, South Bay Viviendas inicia un proceso de transformación urbanística a partir de desarrollos residenciales que buscan responder a las necesidades de vivienda y al aprovechamiento del transporte público en la región.

