Florida ofrece el programa “Hometown Heroes”: estos son los requisitos para recibir hasta $35 mil para comprar vivienda

Florida relanza el programa Hometown Heroes Housing a partir del 18 de agosto de 2025, ofreciendo a los trabajadores esenciales la oportunidad de obtener hasta $35.000 en asistencia para la compra de una vivienda.

Este año, el estado impulsa a los héroes cotidianos de nuestras comunidades con un fondo de $50 millones, aunque este presupuesto es la mitad del disponible el año anterior.

Los trabajadores que cumplan con los requisitos podrán beneficiarse de este apoyo para adquirir su propia casa.

¿Quiénes son elegibles para participar en el programa “Hometown Heroes”?

El programa va dirigido a quienes se desempeñan en las siguientes ocupaciones esenciales a tiempo completo:

Profesionales de la salud, como enfermeros, técnicos de rayos X, terapeutas y dentistas.

Personal educativo, incluyendo maestros y empleados de escuelas públicas.

Trabajadores de seguridad pública, como policías, bomberos, paramédicos y operadores del 911.

Empleados de justicia y tribunales, como personal judicial y oficiales correccionales.

Personal de cuidado infantil en centros registrados.

Miembros activos de las Fuerzas Armadas y veteranos que trabajen en Florida.

¿Cuánto dinero puedes recibir?

El programa ofrece apoyo financiero directo a los compradores de vivienda. Aquí te explicamos cómo funciona la asistencia:

Monto de la ayuda: Puedes recibir hasta el 5% del valor total de tu hipoteca, con un mínimo de $10.000 y un máximo de $35.000.

Forma de pago: El dinero se entrega como una segunda hipoteca diferida. Esto significa que no tienes que realizar pagos mensuales ni pagar intereses.

Condiciones de devolución: Solo devolverás la ayuda si vendes la propiedad, la refinancias, o si dejas de vivir en ella.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al programa “Hometown Heroes”?

Para ser elegible, debes cumplir con las siguientes condiciones:

Comprador de primera vivienda: No haber sido propietario de una propiedad en los últimos tres años.

Empleo a tiempo completo: Trabajar con un empleador que tenga su sede en Florida.

Límites de ingresos: Tus ingresos deben estar dentro de los siguientes rangos, según tu condado:

Miami-Dade: hasta $185.850

Broward: hasta $172.950

Palm Beach: hasta $175.350

Puntaje de crédito mínimo: Necesitas tener un puntaje de crédito de al menos 640.

¿Cómo se solicita?

Verifica tu elegibilidad Primero, asegúrate de que tu ocupación esté en la lista y de que tus ingresos cumplan con los límites establecidos para tu condado.

Reúne los documentos necesarios Prepárate para la solicitud reuniendo todos tus comprobantes de ingresos, empleo, historial de crédito y residencia.

Encuentra un prestamista aprobado El programa solo acepta solicitudes a través de prestamistas autorizados por la Florida Housing Finance Corporation. Debes contactarlos directamente para iniciar el proceso.

Solicita tu préstamo hipotecario Obtén la aprobación para un préstamo hipotecario que califique, como un préstamo FHA, VA, USDA o convencional.

Firma un contrato de compra Los fondos se reservan para ti solo después de firmar el contrato de compra de la vivienda. Ten en cuenta que la ayuda se asigna por orden de llegada de las solicitudes, así que te recomendamos actuar con rapidez.

