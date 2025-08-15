Reembolso del IRS: así puedes calificar para recibir hasta $1.000 con el crédito AOTC

Suscríbete a nuestros canales

El costo de la educación superior en los Estados Unidos sigue en aumento, lo que ejerce una gran presión financiera en las familias e individuos.

Según el Education Data Initiative, cada año un estudiante universitario gasta en promedio $38.270 en matrícula, libros, útiles escolares y gastos diarios.

Afortunadamente, los créditos fiscales para la educación pueden ser una gran ayuda para muchos contribuyentes, ya que cubren el costo de la universidad y reducen la cantidad de impuestos que se le deben al IRS.

Uno de los más relevantes es el Crédito Fiscal de la Oportunidad Americana (AOTC), que podría reembolsarle hasta $1.000.

¿De qué trata el Crédito Tributario de la Oportunidad Americana (AOTC)?

El Crédito Tributario de la Oportunidad Americana (AOTC) es un beneficio fiscal que el IRS ofrece para ayudar a compensar los gastos de la educación superior. Este crédito reduce los impuestos de quienes cubren los costos de estos estudios.

Para que entiendas cómo funciona, el cálculo es el siguiente:

Por cada estudiante que califique, el IRS acredita el 100% de los primeros $2,000 que se gasten en educación.

Luego, acredita el 25% de los siguientes $2,000 en gastos elegibles por ese mismo estudiante.

¿Cómo obtener el crédito?

Al combinar ambos niveles del crédito, puedes obtener hasta $2,500 del AOTC. A diferencia de otros créditos para estudiantes, este es parcialmente reembolsable.

Si el crédito reduce a cero la cantidad de impuestos que debes, el IRS te reembolsará el 40% del monto restante, hasta un máximo de $1.000.

¿Cuáles son los requisitos y gastos elegibles del crédito?

El IRS te advierte que debes tener la documentación necesaria para respaldar tu solicitud del AOTC. Si no la tienes, te arriesgas a tener que devolver el crédito junto con los intereses y otras posibles consecuencias.

Para calificar, considera que puedes incluir el costo de libros, materiales y equipo relacionados con tu programa de estudios.

Sin embargo, el crédito no cubre gastos como alojamiento, comida, transporte o seguro médico.

¿Qué estudiantes son elegibles para recibir este beneficio?

Para calificar para el Crédito Tributario de la Oportunidad Americana (AOTC), el estudiante debe cumplir con lo siguiente:

Estar matriculado en un programa de licenciatura o un programa que ofrezca otra credencial educativa reconocida.

Cursar sus estudios al menos a medio tiempo durante un período académico en el año fiscal.

No haber completado los primeros cuatro años de educación superior al inicio del año fiscal.

No haber reclamado el AOTC (o el antiguo Crédito Hope) durante más de cuatro años fiscales en el pasado.

No tener una condena por un delito grave relacionado con drogas al cierre del año fiscal.

Además de los requisitos para el estudiante, tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) determina si eres elegible y por cuánto.

Para calificar para el crédito completo, tu MAGI debe ser de $80.000 o menos si declaras como individuo, o de $160.000 o menos si lo haces en conjunto con tu cónyuge.

Para obtener un crédito reducido, tu MAGI debe estar entre $80.000 y $90.000 si eres contribuyente individual, o entre $160.000 y $180.000 si eres casado y presentas una declaración conjunta.

Si tu MAGI supera los $90.000 (o $180.000 para declarantes conjuntos), no puedes solicitar el AOTC.

Para solicitarlo, debes haber recibido el Formulario 1098-T, el cual refleja los gastos educativos calificativos.

