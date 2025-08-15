Chicago ofrece empleo a personas que hablan español por $25 la hora: beneficios y cómo postularte

Suscríbete a nuestros canales

En la ciudad de Chicago, se ha abierto una oferta laboral dirigida a personas que dominan el idioma español, con una remuneración de 25 dólares por hora.

Esta iniciativa busca aprovechar la creciente demanda de personal bilingüe en diferentes sectores dentro de la comunidad hispana local.

La información fue extraída del portal web El Heraldo USA, donde se detalla que la vacante está disponible a través de la plataforma SimplyHired y corresponde a un puesto como profesor de español para estudiantes desde Prekínder hasta octavo grado.

Este es el perfil y requisitos para el puesto

El empleo busca candidatos con experiencia en la enseñanza del español y que cuenten con una licenciatura.

Además, requiere que los aspirantes tengan una presentación profesional, capacidad para manejar un salón de clases y disciplina amigable con los niños, así como habilidad para comunicarse en inglés.

El trabajo es a tiempo parcial, con horarios que varían entre cuatro y treinta y cinco horas semanales.

Así es el proceso de postulación

Este trabajo se ofrece en diversas localidades de la región, incluyendo Chicago y suburbios cercanos como Glenview, Oak Park y Glen Ellyn.

El proceso de entrevista se realiza de forma remota, facilitando la participación de quienes cumplan con los requisitos establecidos. Los interesados deben enviar su currículum a través del enlace proporcionado en la plataforma de empleo.

Chicago cuenta con una de las comunidades latinas más significativas del país, lo que ha generado una demanda creciente de servicios y empleos que requieran el manejo del español como un requisito fundamental.

