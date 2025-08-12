Empleos en Texas: Detalles sobre la próxima feria de trabajo en el área de Dallas

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, en el estado de Texas, Estados Unidos (EEUU), las personas desempleadas o que quieren cambiar de empleo, van a tener una gama de oportunidades disponibles en un solo lugar, le contamos sobre el anuncio de una nueva feria de empleo en Dallas.

Es importante tener presente que este tipo de ferias permiten que los solicitantes puedan conectarse directamente con empleadores, participar en entrevistas en el lugar, y obtener asesoría sobre cómo mejorar sus habilidades laborales.

La misma se llevará a cabo el próximo jueves 25 de septiembre, y está siendo organizada por Best Hire Career Fairs.

“¡Únase a nosotros en la muy esperada Feria de Empleo de Dallas el 25 de septiembre de 2025! Si está buscando oportunidades laborales emocionantes en el área de Dallas, este es un evento que no querrá perderse”, indican.

El evento se llevará a cabo en DoubleTree by Hilton Hotel Dallas - Market Center / 2015 Market Center Boulevard Dallas, TX 75207, las puertas se abren a las 11:00 am y hasta las 2:00 pm.

Sin embargo, sepa que en el anuncio señalan que los solicitantes de empleo pueden comenzar a llegar y hacer fila 30 minutos antes del evento.

Más detalles sobre el evento

Tenga presente que asistir a este evento como solicitante de empleo no tiene ningún costo.

“Es hora de renovar su currículum, vestirse profesionalmente y dar lo mejor de sí mismo para destacarse entre la competencia”, instan.

Las personas que asistan tendrán oportunidades de empleo en las siguientes industrias:

Alojamiento, Contabilidad, Publicidad, Aeroespacial, Agricultura y Agronegocios, Transporte Aéreo, Ropa y Accesorios, Automóviles, Banca, Belleza y Cosméticos.

Biotecnología, Química, Comunicaciones, Computación, Construcción, Consultoría, Productos de Consumo, Educación, Electrónica, Empleo, Energía, Entretenimiento y Recreación.

Moda, Servicios Financieros, Bellas Artes, Alimentos y Bebidas, Tecnología Verde, Salud, Información, Tecnología de la Información, Seguros, Periodismo y Noticias.

Servicios legales, fabricación, medios y radiodifusión, dispositivos y suministros médicos, películas y videos, música, productos farmacéuticos, administración pública.

Relaciones públicas, publicaciones, bienes raíces, venta minorista, servicios, deportes, tecnología, telecomunicaciones, turismo, transporte, viajes, servicios públicos, videojuegos, servicios web.

Sígale la pista al evento de contratación en el siguiente enlace: Feria de empleo de Dallas 25 de septiembre de 2025 - Entradas para las ferias de empleo de Dallas, jue, 25 de septiembre de 2025 a las 11:00 a. m. | Eventbrite

