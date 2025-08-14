¿Sueñas con trabajar en EEUU?: aquí tienes los siete pasos para conseguir empleo en el sector público y privado

Suscríbete a nuestros canales

Encontrar trabajo en Estados Unidos requiere conocer los recursos disponibles para cada sector.

Existen diversas plataformas y estrategias que facilitan la búsqueda de empleo, ya sea en empresas privadas o en las agencias gubernamentales de los diferentes niveles.

¿Dónde buscar trabajo en el sector privado?

Para quienes buscan empleo en el sector privado, existen múltiples bases de datos y herramientas en línea que permiten búsquedas personalizadas a partir de palabras clave o títulos específicos de puestos.

CareerOneStop es uno de los portales más completos, ofreciendo además recursos de preparación para entrevistas, guías para la elaboración de currículos y consejos personalizados, incluso para personas mayores de 55 años. T

ambién es posible consultar las bolsas de trabajo de cada estado, acudir a los Centros Americanos de Empleo para asesoría en persona, o revisar los avisos clasificados en periódicos locales.

Otro apoyo se puede obtener en las bibliotecas públicas, donde se ofrece asistencia directa en la búsqueda laboral. Para orientación adicional, está disponible la Administración de Empleo y Capacitación con atención en español.

Búsqueda de empleo en el Gobierno de Estados Unidos

Para trabajar en el Gobierno federal, USAJOBS es el sitio oficial donde se publican y gestionan las solicitudes para agencias federales en todo el mundo.

Además, hay procesos de contratación particulares para grupos como veteranos, cónyuges de militares, estudiantes recientes y personas con discapacidad.

Para oportunidades en el gobierno estatal, la recomendación es visitar el sitio web oficial del estado o territorio, buscando enlaces relacionados con "carreras" o "trabajar con nosotros", o usar el buscador interno para encontrar vacantes disponibles.

La información aquí expuesta fue obtenida del portal web oficial USA.gov, actualizado al 7 de abril de 2025, que reúne recursos y consejos prácticos para facilitar la inserción laboral en Estados Unidos.

Te lo resumimos: siete pasos para lograr tu objetivo

Identifica el tipo de trabajo que buscas y tus habilidades principales. Busca ofertas en plataformas como CareerOneStop y bolsas laborales estatales. Prepara un currículum claro y específico para cada tipo de empleo. Aplica a las vacantes usando los portales oficiales o sitios web de las empresas. Aprovecha la ayuda en persona en Centros Americanos de Empleo o bibliotecas. Explora empleos en el Gobierno federal en USAJOBS y en el gobierno estatal. Llama para recibir asesoría en español al 1-877-872-5627 si tienes dudas.

