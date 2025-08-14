Metro de Caracas lanza la nueva App SUVE: así puedes recargar tu tarjeta desde el celular

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas dio a conocer la aplicación móvil SUVE (Sistema Único de Viaje Electrónico), una herramienta diseñada para facilitar el viaje de los usuarios que hacen uso de este transporte subterráneo.

En su cuenta de Instagram, indicó que con esta App los ciudadanos podrán consultar su saldo en tiempo real, recargar su tarjeta SUVE utilizando diversos métodos de pago y revisar el historial de sus transacciones.

“Todo desde la comodidad de sus dispositivos móviles. Esta funcionalidad garantiza una movilidad más fluida y sin contratiempos”, destacó.

Los pasos para recargar la tarjeta son:

Accede a la plataforma de Google Play Store y descarga la App SUVE.

Selecciona el botón “Registrarse”, completa el formulario e ingresa el código enviado a tu correo para activar la cuenta.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña, selecciona el requerimiento que necesites: Consulta de saldo, visualiza los movimientos de recargas y viajes, inactiva la tarjeta en caso de pérdida o extravío, entre otros.

Así recargas el saldo

Accede al módulo de recarga

Selecciona la tarjeta

Confirma e ingresa monto

Solicita la clave dinámica recibida y activa la recarga pasando la tarjeta en el torniquete.