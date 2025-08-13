¿Tienes visa B1 o B2? Cuidado: estas son las actividades que no puedes realizar en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Quienes planean viajar a Estados Unidos con una visa B1 o B2 deben conocer que estos documentos permiten exclusivamente ciertas actividades, mientras que otras están expresamente prohibidas. Esta información fue obtenida del portal web oficial Mix.

Actividades permitidas con la visa B1 o B2

La visa B1 es para personas que viajan por negocios, lo que incluye consultar con socios comerciales, asistir a conferencias o convenciones profesionales, negociar contratos y gestionar asuntos de herencias.

Por su parte, la visa B2 está orientada al turismo, permitiendo tomar vacaciones, visitar parques temáticos, museos y destinos turísticos, asistir a eventos sociales organizados, participar en concursos amateurs sin pago, inscribirse en cursos recreativos breves sin fines académicos y recibir tratamiento médico.

Actividades prohibidas con la visa B1 o B2

Está prohibido trabajar en Estados Unidos con una visa B1 o B2, incluyendo recibir pagos por servicios profesionales o laborales. T

ambién se prohíben presentaciones pagadas ante público, estudios en programas académicos que otorguen créditos o títulos, residir permanentemente, actuar como tripulante de barcos o aeronaves, exceder el tiempo autorizado de permanencia y cometer infracciones legales graves, como portar drogas, armas o manejar bajo influencia.

El incumplimiento puede derivar en cancelación de la visa, deportación y prohibición de futuras entradas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube