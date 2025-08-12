Visa americana: conoce quiénes están exentos y quiénes deben presentarse a la entrevista consular

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 2 de septiembre de 2025, el proceso de renovación de la visa americana cambiará significativamente.

La Embajada de Estados Unidos ha informado que el Departamento de Estado ajustará los criterios para calificar a una exención de entrevista, lo que podría afectar a millones de solicitantes a nivel global, reseña Vive USA.

Anteriormente, algunas personas podían renovar su visa sin necesidad de una entrevista consular, pero con la nueva normativa, ciertos solicitantes que antes estaban exentos ahora tendrán que presentarse en persona ante un oficial consular.

¿Quiénes deberán asistir obligatoriamente a la entrevista consular para renovar la visa?

A partir de septiembre, se implementará un cambio importante en el proceso de solicitud de visa, eliminando la exención de entrevista para menores de 14 años y mayores de 79.

Esto significa que, sin importar la edad, todos los solicitantes deberán asistir a una entrevista presencial en el consulado, a diferencia de antes, cuando estos grupos podían renovar o solicitar su visa sin tener que hacerlo. Solo unas pocas excepciones se mantendrán.

El cambio significa que las personas que obtuvieron su visa cuando eran menores de 14 años ya no podrán renovarla de forma automática, sino que tendrán que someterse a una nueva entrevista.

De la misma manera, todos los mayores de 79 años también deberán asistir a una entrevista presencial en el consulado, sin excepciones.

Las personas que no deben asistir a la entrevista para renovar la visa

Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales: Esto incluye a personas que solicitan visas de tipo A, G, NATO o TECRO, como por ejemplo las A-1, A-2, G-1, G-2, G-3, G-4 y otras mencionadas en la lista.

Renovación de visas de turista (B1/B2): Los solicitantes pueden evitar la entrevista si cumplen con todos los siguientes requisitos:

Están renovando una visa B-1, B-2, o B1/B2 de validez completa.

Su visa anterior caducó hace menos de un año.

Eran mayores de 18 años cuando se les emitió su visa anterior.

Están solicitando la visa en su país de origen o de residencia.

Nunca se les ha negado una visa previamente (a menos que esa negación haya sido superada o perdonada).

No tienen ningún problema o inelegibilidad que pudiera impedirles obtener la visa.

Es importante recordar que los funcionarios del consulado tienen la potestad de solicitar una entrevista en persona en cualquier momento, incluso si el solicitante cumple con todos los criterios de exención.

