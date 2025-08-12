IRS ofrece ayuda este verano para impuestos tardíos: estos son los cuatro recursos disponibles

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda a los contribuyentes que no presentaron sus impuestos en la fecha límite de abril que aún pueden acceder a asistencia para regularizar su situación y minimizar multas e intereses. Esta información fue obtenida del portal oficial del IRS.

Acceso a herramientas en línea para facilitar el proceso

Los contribuyentes pueden utilizar diversas herramientas en IRS.gov para:

Presentar sus declaraciones de impuestos pendientes.

Consultar el estatus de sus reembolsos con la herramienta "¿Dónde Está Mi Reembolso?".

Realizar pagos o establecer planes de pago para saldar sus deudas fiscales.

Crear una Cuenta en Línea del IRS que permite verificar saldos, pagos realizados, registros fiscales y más.

El IRS también dispone de Centros de Asistencia a Contribuyentes, líneas telefónicas y recursos en línea para orientar a quienes presentan sus declaraciones con retraso, facilitando el acceso al proceso y la gestión de obligaciones tributarias.

Opciones para el pago y planes de pago

Para quienes deben impuestos, el IRS ofrece métodos variados, desde pagos electrónicos retardados hasta pagos con tarjeta de débito, crédito o billeteras digitales. Además, es posible programar pagos hasta con un año de anticipación o acogerse a planes de pagos a plazos para personas físicas y negocios, lo que permite cumplir con las obligaciones de manera gradual mientras se evitan sanciones mayores.

La información está disponible en la página oficial del IRS, donde se detalla también el acceso a ayuda gratuita para ciertos grupos y la manera de contactarse con el servicio en caso de dudas o para agendar citas en los Centros de Asistencia al Contribuyente.

