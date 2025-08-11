¿El IRS y ICE colaboran? La verdad sobre la declaración con ITIN y tus riesgos como inmigrante

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Rentas Internas (IRS) inició la semana pasada el intercambio de datos confidenciales de contribuyentes que utilizan un número ITIN con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), según informó CNN.

Esta medida se da tras un acuerdo alcanzado en abril entre el Departamento del Tesoro y DHS, que permite al IRS proporcionar información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El IRS aportará información sobre inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación.

Este pacto generó tensiones internas en el IRS, donde varios altos funcionarios renunciaron debido a preocupaciones legales sobre la protección de la información de los contribuyentes.

Antecedentes

Hasta ahora, no estaba claro si el intercambio de datos se había implementado efectivamente. En consultas previas, DHS ofreció respuestas vagas, mencionando una apelación en curso para detener el acuerdo, mientras que el IRS no respondió.

Recientemente, la administración de Trump presionó para avanzar con el intercambio, aunque los resultados iniciales no cumplieron con las expectativas.

El gobierno solicitó información sobre 1.23 millones de personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, pero el IRS solo pudo identificar alrededor del 5% de esa cifra debido a discrepancias en los datos proporcionados por ICE.

Procedimiento

El memorándum preliminar que establece el procedimiento para el intercambio de información detalla cómo ICE debe solicitar datos al IRS, incluyendo nombre, dirección y antecedentes criminales de los contribuyentes.

Por su parte, el IRS revisará las solicitudes y, si encuentra la información, la enviará a ICE; de lo contrario, indicará que no hay coincidencias.

Este acuerdo es objeto de controversia, ya que muchas personas indocumentadas en EEUU pagan impuestos a través de su número ITIN, confiando en que sus datos no serían compartidos con otras agencias federales.

