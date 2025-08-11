EE.UU.: el motivo por el que un hombre intentó ahogar a su nuera en un resort de Disney

Suscríbete a nuestros canales

Un drama familiar en un resort de Disney, Estados Unidos, terminó con el arresto de Mark Gibbon, de 62 años.

El ciudadano británico fue acusado de intentar ahogar a su exnuera y pareja sentimental, Jasmine Wyld, de 33 años, el pasado domingo.

La noticia, reportada por el Daily Mail, señala que la relación entre Gibbon y Wyld (exesposa de su hijo Alex y madre de sus nietos) había provocado una fuerte tensión en la familia, reseña El Tiempo.

¿Por qué se originó la discusión entre el británico y su nuera en Estados Unidos?

Lo que empezó como una acalorada discusión sobre el testamento de Gibbon y su nieta se tornó violento, según reportes policiales, mientras la pareja vacacionaba en Florida.

Los testigos describen cómo Mark empujó repetidamente la cabeza de Jasmine bajo el agua. La brutalidad del ataque fue tal que la hija de 9 años de la mujer, al intentar detenerlo, también resultó herida y necesitó atención médica.

Gibbon admitió haberla empujado, pero ha negado cualquier intención de matarla. Su caso avanza y está programado para una audiencia en la corte el 9 de septiembre.

La relación del británico y su exnuera ha traído problemas familiares

Una fuente anónima, citada por el Daily Mail, arrojó luz sobre el motivo detrás del drama familiar.

Afirma que Mark y Jasmine han mantenido una relación amorosa en secreto durante años, una situación que provocó que el hijo de Mark, Alex, dejara de hablarle, sintiéndose "profundamente traicionado" por su padre.

A pesar de esto, se dice que la pareja viajaba y pasaba mucho tiempo junta, incluso con los hijos de Jasmine, y que ella se sentía resentida por no estar incluida en el testamento de Mark.

Cabe mencionar que, tras lo sucedido en el resort de Florida, no se ha confirmado si Mark Gibbon y Jasmine Wyld siguen juntos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube