"Vamos a ponerle un fin a esto": Trump anuncia despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C

Este 11 de agosto de 2025 La capital estadounidense se ha convertido en el nuevo objetivo del presidente Donald Trump, que promete una “liberación” de Washington.

El líder de la Oficina Oval anunció que pondrá al Departamento de Policía de Washington D.C. bajo control federal y que desplegará la Guardia Nacional para, según aseguró, mejorar la seguridad de la capital del país.

"Hoy es el Día de la Liberación en D.C y vamos a recuperar nuestra capital", ha subrayado el magnate en una rueda de prensa celebrada desde la Casa Blanca, en la que ha catalogado esta medida, que tiene como objetivo "rescatar a la capital" del crimen, de "histórica".

El mandatario especificó que se tratará del despliegue de 800 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar a las fuerzas del orden locales y federales.

Los anuncios llegan en medio de sus promesas y advertencias sobre nuevas medidas para combatir la indigencia y la delincuencia en la capital del país.

Según las estadísticas, en 2024 la delincuencia violenta alcanzó su nivel más bajo en 30 años.

La prensa local subraya que se trata del más reciente intento del jefe de Estado por atacar a las ciudades demócratas, ejerciendo el poder ejecutivo sobre asuntos tradicionalmente locales.

El magnate republicano ha definido Washington como "un santuario para los criminales" y ha cargado contra el Partido Demócrata, asegurando que la ciudad está llena actualmente de "bandas violentas y criminales sanguinarios".

Explicó que los efectivos de las fuerzas de seguridad llevarán a cabo operaciones dirigidas "contra pandillas conocidas, traficantes de droga y redes criminales".

