¿Cuánto cuestan las escalas aéreas entre Madrid y Caracas? Estas son las opciones y tarifas

Las aerolíneas Estelar y Laser Airlines difundieron información sobre el precio de las escalas en la Caracas-Madrid-Caracas.

Los precios para las escalas oscilan entre 400 y 700 dólares por ida y vuelta a Cartagena, para los pasajeros de Laser, y Barbados, para quienes decidieron viajar por Estelar a la capital española, refiere Unión Radio.

Laser precisó que atenderá a los clientes que tengan sus boletos comprados para este ajuste en las tarifas hasta el 31 de diciembre. Mientras que Estelar hará lo propio hasta el 7 de enero.

Es importante mencionar que las franquicias de equipaje también variarán sus precios.

Las aerolíneas recomiendan a los clientes estar atentos a la información que publiquen en sus redes sociales a fin de tomar las mejores decisiones en torno a sus viajes.

