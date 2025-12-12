Alerta sanitaria: FDA retira famoso aerosol nasal por estos motivos

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de un popular aerosol nasal, ReBoost, vendido en tiendas como CVS y Walmart, debido a la detección de moho y contaminación microbiana.

MediNatura Nuevo México emitió el retiro voluntario. La FDA advierte sobre una "probabilidad razonable" de infecciones potencialmente mortales, especialmente en personas inmunodeprimidas.

¿Qué producto fue retirado del mercado?

El producto retirado del mercado es el aerosol nasal homeopático ReBoost. Este producto se utiliza para aliviar temporalmente la congestión nasal, el dolor de cabeza, la presión sinusal, el goteo posnasal, los estornudos y la picazón nasal.

El aerosol se distribuyó en todo el país a minoristas como CVS, Walmart y Amazon, y se presenta en una botella de 20 ml. MediNatura Nuevo México emitió el retiro voluntario tras los hallazgos.

¿Cuál fue la contaminación detectada en el aerosol nasal?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó que un lote del aerosol nasal fue contaminado. Se detectó la presencia de levadura/moho y niveles peligrosos de especies de la bacteria Achromobacter.

El producto ReBoost retirado del mercado incluye el número de lote 224268, con fecha de caducidad de diciembre de 2027. La empresa enfatizó que realiza el retiro voluntariamente y "por precaución y cuidado" para los clientes.

¿Qué riesgo representa el producto para la salud?

La FDA advierte que existe una "probabilidad razonable" de que se presenten problemas de salud adversos. Puede haber infecciones potencialmente mortales si el producto es utilizado por personas inmunodeprimidas.

Los consumidores están siendo instados a suspender el uso del producto "inmediatamente". Los clientes deben devolver el ReBoost al lugar de compra para obtener un reembolso completo.

¿Hubo reportes de eventos adversos?

Según las autoridades, no se han reportado eventos adversos relacionados con este retiro específico. MediNatura señaló que el producto lleva dos años en el mercado sin reportar problemas de salud adversos.

A pesar de esto, la empresa decidió emitir el comunicado de retiro voluntario el miércoles. La FDA monitorea la situación para proteger la salud pública.

