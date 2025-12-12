¿Te llegó una solicitud de amistad de un famoso? Podría ser una estafa en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Usuarios en Miami están enfrentando un aumento alarmante de fraudes en redes sociales que utilizan perfiles falsos de celebridades para engañar a la gente.

Cada día, miles de personas reciben solicitudes de amistad o mensajes directos supuestamente enviados por actores, músicos o figuras públicas, pero expertos advierten que la mayoría proviene de estafadores que emplean fotos robadas, cuentas recién creadas y, en casos recientes, deepfakes para aparentar autenticidad.

Señales de alerta en perfiles fraudulentos

El problema se expande con rapidez. Basta seguir a una celebridad para que, en cuestión de horas, aparezca una solicitud de amistad con apariencia legítima.

Así lo comprobó una productora que, tras seguir a un actor de la serie Task, recibió un mensaje de un perfil que decía ser una “página privada oficial para advertir sobre actividades fraudulentas”. Aunque parecía convincente, la descripción era un indicio claro de peligro.

Gilberto Cabrera, portavoz de AARP, aconseja a los consumidores desconfiar de inmediato de cualquier mensaje directo supuestamente enviado por una celebridad.

En declaraciones a Telemundo 51, Cabrera explicó que estos perfiles suelen carecer de fotos reales, publicaciones, videos o actividad comprobable: “Esa es una de las primeras señales”, afirmó.

Riesgos y medidas para protegerse

El alcance de estas estafas es considerable. Según una encuesta de AARP, 276 millones de estadounidenses fueron blanco de amenazas cibernéticas.

Los estafadores inician con conversaciones amistosas para generar confianza y ahora incluso recurren a videos y audios manipulados mediante deepfakes, haciendo creer a la víctima que realmente interactúa con la celebridad.

Estas técnicas buscan vender productos falsos, solicitar dinero o concretar estafas románticas. Los métodos más frecuentes incluyen pedir transferencias bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de regalo o pagos en criptomonedas, difíciles de rastrear.

Los medios locales insisten en que los usuarios deben reportar cualquier solicitud sospechosa o estafa a la unidad de fraude de AARP y a la Comisión Federal de Comercio a través de REPORTEFRAUDE.ftc.gov. La alerta es clara: si alguien solicita dinero, se trata de una estafa.

