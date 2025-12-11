Alcaldesa electa de Miami anuncia separación entre policía municipal e inmigración: ¿Cómo se beneficiarán los indocumentados?

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldesa electa de Miami, Eileen Higgins, anunció una clara separación de competencias entre el Departamento de Policía de la ciudad y las agencias federales de inmigración. Higgins afirmó que los oficiales locales no actuarán como brazo ejecutor de ICE, y evalúan vías legales para retirar a Miami del programa 287(g).

El objetivo es centrar los recursos municipales en la protección de los vecindarios y rechazar la persecución del estatus migratorio.

¿Cuál será la prioridad del departamento de policía?

La mandataria local, Eileen Higgins, subrayó que la misión de los oficiales locales debe centrarse en la protección de los vecindarios y la prevención del crimen. La alcaldesa electa rechaza que se destinen recursos municipales a la persecución del estatus migratorio de los residentes.

Higgins establece una clara separación de competencias en materia de seguridad pública. La fiscalización de fronteras corresponde exclusivamente al gobierno federal, y la ciudad debe priorizar otras necesidades.

¿Qué acuerdo federal busca eliminar la alcaldesa electa?

La mandataria anunció que su equipo jurídico evalúa las vías legales para retirar a Miami de acuerdos de cooperación como el programa 287(g). Este programa facilita la colaboración entre policías locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La incorporación de Miami a este programa fue aprobada en junio por la Comisión de la Ciudad en una votación ajustada de 3 a 2. Higgins calificó esta decisión como producto del "miedo político".

¿Por qué la alcaldesa cree que involucrar a la policía es contraproducente?

Higgins advirtió que involucrar a la policía local en tareas migratorias resulta contraproducente para la seguridad pública de Miami. Esta práctica genera temor en las comunidades vulnerables.

La mandataria explicó que el miedo desalienta a víctimas y testigos de delitos a denunciar, lo que en última instancia deja crímenes impunes. El nuevo gobierno anticipa un desafío jurídico debido al marco legal de Florida.

