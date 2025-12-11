¿Xabi Alonso dejará el Real Madrid? Estas son las declaraciones de los jugadores

Suscríbete a nuestros canales

La derrota del Real Madrid ante el Manchester City en la Champions League este miércoles ha dejado más tocado a Xabi Alonso. No obstante, la caída ha provocado una reacción defensiva inmediata por parte del plantel, que ha querido cortar de raíz los rumores sobre un posible despido.

Mensajes de unidad en zona mixta

Varios pesos pesados del equipo blanco se pronunciaron en defensa de su entrenador tras el pitazo final:

Jude Bellingham fue contundente: "Estamos con Xabi Alonso al 100%. Es un gran entrenador, personalmente tengo una gran relación con él. Nadie se está quejando, nadie piensa que la temporada se ha acabado".

Rodrygo Goes, el autor del gol madridista, fue la muestra visual del apoyo al abrazar a su técnico en la celebración. El brasileño declaró: "Es un momento complicado para nosotros y para Xabi también... Quería demostrar que estamos juntos y con nuestro entrenador. Se dicen muchas cosas, se intentan crear, pero estamos juntos".

El defensa Raúl Asencio subrayó el buen ambiente a pesar de los resultados: "El vestuario sabe el mensaje que transmite Xabi Alonso y está con él al cien por cien. El día a día en Valdebebas es muy bueno... Es verdad que estamos viviendo una situación atípica pero lo único que podemos hacer es cambiar la actitud".

Thibaut Courtois fue tajante: "Nosotros no vemos ningún examen, queremos ganar los partidos... Estamos detrás del míster, hemos jugado bien y dado el cien por cien, no ha podido ser, nada más”.

El puesto de Alonso sigue en riesgo

Pese al evidente apoyo de la plantilla, el hecho de que el equipo mostró una mejor imagen en algunos tramos del partido ante el City no ha resuelto la situación de Alonso. Tras la derrota del domingo pasado contra el Celta, Florentino Pérez se reunió con parte de la directiva para analizar la mala racha.

De momento, el técnico estará en el banquillo para el partido del domingo contra el Alavés, un encuentro que se presenta como clave para su futuro. Las fuentes insisten en que su puesto sigue en riesgo si la mala racha de resultados no se detiene.

