Asamblea Nacional aprueba presupuesto nacional para 2026 y autoriza presupuesto del BCV

La Asamblea Nacional aprobó recientemente el presupuesto nacional para el nuevo año 2026, destacando que la mayor parte de los recursos estará dirigida a programas sociales.

El pasado 4 de diciembre, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, explicó que el monto total supera los cinco billones de bolívares, exactamente 5 billones 22 mil 968 millones 785 mil 870 bolívares (Bs. 5.022.968.785.870,00), equivalentes a casi 20 mil millones de dólares según la tasa oficial del BCV.

Rodríguez señaló que el 77,8% del presupuesto nacional para el nuevo año 2026 será destinado a inversión social, un ligero incremento respecto a los años previos. Entre las áreas priorizadas figuran sectores claves para el desarrollo nacional, tales como:

Salud y educación

Infraestructura y vivienda

Seguridad ciudadana

Ciencia, tecnología, cultura y comunicación

El parlamentario resaltó que en los últimos cuatro años se ha evidenciado un avance progresivo en la economía venezolana.

Según su apreciación, el impulso petrolero, la expansión industrial y una mayor eficiencia en la recaudación han permitido que el país enfrente con mayor solidez la coyuntura actual. En ese marco, afirmó que la Ley Especial de Endeudamiento para 2026 responde a las necesidades reales del Poder Popular.

Además de la aprobación del presupuesto nacional para 2026, la plenaria también ratificó el financiamiento correspondiente a la propia Asamblea Nacional y aprobó el presupuesto del Banco Central de Venezuela.

