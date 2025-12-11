Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025 en California: conoce el cronograma en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves la icónica Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles llevará a cabo su celebración de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025, conoce los detalles sobre el evento.

Las celebraciones guadalupanas en EEUU, concentradas principalmente el 11 y 12 de diciembre, son una de las festividades religiosas y culturales más importantes para la comunidad hispana, especialmente la de origen mexicano.

Esta conmemoración honra a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe y rememora sus apariciones milagrosas a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, México, en 1531.

Esta es considerada una expresión profunda de fe católica y devoción a la Virgen de Guadalupe, considerada la Patrona de México y la Emperatriz de América.

Las celebraciones suelen iniciar la noche del 11 de diciembre y culminar el día 12, involucrando una mezcla de tradiciones religiosas y folclóricas.

Cronograma de las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe:

De 6:00 a 9:00 pm: Festividades en la Plaza: Danzantes indígenas. ¡Tamales, champurrado y pan dulce gratis!

Con danzantes aztecas y matachines en la Plaza de la Catedral.

- Capilla interior: veneración de la reliquia de la Tilma, también conocida como la tilma de Guadalupe, es un objeto sagrado que contiene la imagen de la Virgen María, que se apareció a Juan Diego en 1531.

La Catedral alberga la única reliquia de la tilma fuera de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México.

9:30 pm: veneración Azteca a Nuestra Señora de Guadalupe en la Catedral.

Se refiere a la celebración y devoción que se rinde a la Virgen de Guadalupe. Conmemora la aparición de la Virgen María en el Cerro del Tepeyac, un evento que unió a los pueblos indígenas y a los españoles en la búsqueda de un nuevo hogar.

10:00 pm: Santo Rosario con el coro de la Catedral.

Los asistentes pueden descargar la guía de oración desde la página oficial de la catedral en el siguiente enlace: clic aquí.

10:40 pm: cantos con Mariachis y Serenata a Nuestra Señora de Guadalupe.

El tributo musical comienza a las 11:00 pm, con cantantes invitados para dar una serenata a la Virgen y cantar "Las Mañanitas", una canción tradicional mexicana de cumpleaños para honrar a la Virgen en su día de fiesta.

El homenaje musical de este año contará Salma Parra, la finalista del concurso Arquidiócesano de cantantes 2025.

12:00 am: Santa Misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe.

El programa será en español y las festividades culminarán con la Misa de Medianoche oficiada por el Arzobispo José H. Gómez.

Recuerde que la misma será transmitida en vivo por televisión por la cadena EWTN en español y por en línea atravez de youtube.

