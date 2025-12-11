Riesgo alimentario en California: anuncian nueva retirada de huevos por posible riesgo de contaminación, conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades sanitarias de California, Estados Unidos (EEUU), confirmaron que se están retirando del mercado los huevos de una granja local, tras detectar un posible riesgo de contaminación con Salmonella.

Se ha dado a conocer que la empresa Vega Farms Inc., también mencionada como Veg Farms, ha emitido un retiro voluntario de sus huevos con cáscara debido a una posible contaminación con la bacteria Salmonella.

El problema se identificó a través de pruebas de rutina y el retiro fue iniciado el 5 de diciembre de 2025.

Se aclara que el retiro es una medida de precaución por la posible contaminación, no se reportaron casos de enfermedad al momento de las notificaciones más recientes, pero las autoridades advierten sobre el riesgo.

Detalles sobre el retiro de huevos en California

De acuerdo el California Department of Public Health (CDPH), la contaminación no provino de las gallinas, sino de fallas detectadas en los equipos de procesamiento de la granja.

Vega Farms estima que aproximadamente 15,000 docenas de huevos se vieron afectadas.

Se trata de los cartones de 12 huevos y bandejas de 30 huevos con código de manipulador 2136 y fecha de caducidad “Sell-By” 22 de diciembre de 2025 o anterior.

Así como los lotes con fecha juliana 328 o anteriores, estos números suelen estar estampados en el cartón junto al código de la planta.

Estos productos habían sido distribuidos principalmente en las zonas de Sacramento y Davis.

Es importante que los consumidores sepan que los productos fueron distribuidos en todo California, incluyendo:

Restaurantes

Servicios de suscripción de comidas

Empresas de catering

Mercados de agricultores

En este sentido, la empresa recomendó a los consumidores desechar cualquier cartón con esas características o devolverlo al lugar de compra.

Lo que debe recordar

Los expertos advierten que la infección puede causar síntomas serios como fiebre, diarrea, vómito y cólicos abdominales.

La infección por Salmonella (Salmonelosis) puede ser grave, especialmente para:

Niños pequeños.

Adultos mayores.

Personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Consulte a un médico si usted o alguien en su hogar presenta síntomas de infección por Salmonella después de haber consumido los huevos.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube