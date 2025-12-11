Frío en Chicago: ¿cuándo se emite una advertencia para cierre de escuelas?

Suscríbete a nuestros canales

La interrupción de la jornada educativa en Illinois debido al clima invernal extremo no está sujeta a un umbral único de temperatura o acumulación de nieve. La determinación de aplicar el Cierre Escolar por una ola de frío o condiciones severas es el resultado de una evaluación integral de diversos factores climáticos y logísticos que dificultan el desarrollo normal de las actividades.

Según reportes de medios locales, la mayoría de los distritos escolares busca mantener los edificios abiertos, aunque las situaciones extremas obligan a la cancelación. Distritos como el Escolar 34 explicaron que sus administradores revisan una combinación de elementos antes de ordenar una suspensión, priorizando la seguridad de los estudiantes. El superintendente es quien toma la decisión final, tras consultar con las autoridades locales y el Departamento de Transporte de Illinois.

"La determinación sobre si las escuelas deben interrumpir sus actividades no responde a un umbral exacto de frío o nieve, sino a una evaluación integral de diversos factores climáticos", señaló un reporte de medios especializados que cubren el proceso.

Los criterios de Chicago Public Schools (CPS)

El protocolo implementado por Chicago Public Schools (CPS), uno de los sistemas más grandes del estado, es un ejemplo claro de esta evaluación multifactorial. CPS, en conjunto con la Oficina de Manejo de Emergencias y Comunicaciones de la ciudad, considera múltiples variables.

Los criterios específicos que influyen en la decisión de CPS incluyen:

Temperatura y sensación térmica: los equipos monitorean el aire frío y, de manera crucial, el factor de sensación térmica, especialmente cuando se acercan a niveles considerados peligrosos para la salud. Nieve y hielo acumulados: se evalúa la cantidad de nieve y hielo, y si esta hace intransitables los accesos a las escuelas, estacionamientos, o las carreteras necesarias para el tránsito de autobuses. Logística y transporte: la capacidad de los autobuses escolares para circular con seguridad es un factor de peso. Si los vehículos no pueden operar en calles resbaladizas, la suspensión es más probable. Condición de los edificios: se consideran fallas en los sistemas de calefacción o cortes de energía que puedan comprometer la habitabilidad de las instalaciones.

Otros distritos, como el Escolar 31, indicaron que cierran únicamente cuando se emite una advertencia por frío extremo, manteniendo operaciones en avisos de menor criticidad.

Coordinación y aviso a las familias

La coordinación es un componente esencial en el proceso de decisión. Los equipos de conducción escolar reciben informes constantes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), equipos de mantenimiento y proveedores de transporte para anticipar los riesgos.

La comunicación temprana con las familias es obligatoria una vez que se toma la decisión. Los distritos difunden la información a través de sus páginas web, redes sociales, y envían alertas automáticas por correo, llamadas o mensajes de texto a las familias registradas.

"La decisión se toma junto con la Oficina de Manejo de Emergencias y Comunicaciones de la ciudad" explicó el sitio oficial de Chicago Public Schools destacando el rol coordinado de las autoridades locales.

Además de los canales directos de los distritos, el Emergency Closing Center (ECC) ofrece un registro público y actualizado en línea sobre el estado de escuelas, guarderías y organizaciones que han reportado cierres debido a las condiciones meteorológicas.

