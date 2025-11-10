Invierno en EEUU: las recomendaciones clave para prepararse antes de que llegue el frío extremo

Suscríbete a nuestros canales

Tomando como punto de partida la llegada de un frente frío que afectó algunos territorios de Estados Unidos (EEUU), la semana pasada, y que se extendió a otras localidades durante el fin de semana, es prudente que las personas recuerden lo necesario que es prepararse para el invierno.

Es importante tener en cuenta que en algunos estados del país el frío extremo puede ser verdaderamente duro, y causar muchos problemas y peligros a aquellos que no toman medidas antes y durante.

Esto, sobre todo en dónde suelen haber nevadas, vientos invernales y otras manifestaciones climáticas asociadas al frío, como lo es el caso de la ciudad de Chicago.

Por esta razón es importante conocer las directrices ofrecidas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Consejos para prepararse: antes del invierno

En el hogar

Aislamiento y protección:

- Inspeccione y selle cualquier fuga de aire alrededor de puertas, ventanas y tomas de corriente.

- Aísle las tuberías expuestas, especialmente las que están en áticos, sótanos o paredes exteriores, para evitar que se congelen y revienten.

- Asegúrese de que las canaletas (gutters) estén limpias para permitir que el agua de deshielo drene correctamente, evitando la formación de presas de hielo (ice dams).

Sistemas de calefacción:

- Haga revisar su sistema de calefacción (horno, caldera, chimenea) por un profesional. Limpie o cambie los filtros.

- Si planea usar calentadores portátiles, asegúrese de que estén en buen estado y nunca los coloque cerca de cortinas o materiales inflamables.

Kit de emergencia y suministros

Agua y comida

Almacene agua embotellada y un suministro de alimentos no perecederos (enlatados, barras energéticas) para al menos tres días.

Suministros clave

- Linternas, baterías de repuesto y cargadores portátiles (power banks) para teléfonos celulares.

- Mantas extra, sacos de dormir, gorros, guantes y calcetines gruesos.

- Primeros Auxilios: Kit de primeros auxilios y cualquier medicamento recetado esencial para varias semanas.

Comunicación

Tenga una radio de pilas o de manivela para recibir alertas de emergencia.

Preparación del vehículo

Revise la batería (el frío reduce la eficiencia), los neumáticos (presión y dibujo), y el líquido anticongelante.

Kit de invierno para el coche:

Guarde en su vehículo:

- Cables de puente.

- Una pala pequeña, raspador de hielo y cepillo.

- Arena, sal o arena para gatos (para tracción).

- Mantel de supervivencia o manta de emergencia, y raciones no perecederas.

Qué hacer durante eventos climáticos de invierno

Una vez que la tormenta de nieve o la ola de frío intenso golpea, la prioridad es mantenerse caliente, seco y seguro en el interior.

Seguridad y calefacción en interiores

Mantenga el calor:

- Vístase en capas, use gorros y calcetines incluso dentro de la casa.

- Identifique una "habitación segura" que pueda calentar centralmente y reúnanse allí si la calefacción es limitada.

Deje gotear ligeramente los grifos (tuberías de agua fría y caliente) para aliviar la presión y evitar que las tuberías se congelen.

Si usa generadores, parrillas o calentadores de gas propano, nunca los use en interiores o en el garaje.

El monóxido de carbono es un asesino silencioso, asegúrese de que los detectores de CO funcionen.

Viajes y conducción

Si el NWS emite un aviso de tormenta invernal o condiciones peligrosas, permanezca en casa.

La mayoría de las muertes durante el invierno ocurren por accidentes automovilísticos o hipotermia al quedar varado.

Si debe conducir:

- Asegúrese de que el depósito de gasolina esté al menos medio lleno.

- Notifique a alguien su ruta y hora estimada de llegada.

- Conduzca despacio y aumente la distancia de seguimiento.

Uso de Servicios y Ayuda

- Monitoree continuamente los avisos de emergencia locales a través de la radio o aplicaciones de clima confiables.

- Compruebe que sus vecinos, especialmente los ancianos o enfermos, estén bien y tengan calefacción y suministros.

