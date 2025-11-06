Multas de tránsito en EEUU: evite esta infracción por obstrucción en zonas de emergencia y sepa cuánto deberá pagar si la comete

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos cuentan con leyes de tránsito que deben ser respetadas si no quiere meterse en problemas y perjudicar su historial, los conductores deben estar al tanto de cuáles son las infracciones que son lo suficientemente estrictas como para implicar multas y cargos.

Lo primero que debe saber es que la obstrucción en zonas de emergencia en EEUU se rige principalmente por las leyes estatales conocidas como "Move Over Laws", es decir, las leyes "Hazte a un Lado" o "Cede el Paso".

Estas leyes son extremadamente estrictas y se han endurecido en los últimos años debido a la gran cantidad de lesiones y muertes de personal de emergencia y trabajadores de carretera.

El objetivo de estas leyes es crear una "zona de seguridad" alrededor de cualquier vehículo de emergencia, en servicio o detenido al costado de una carretera o autopista.

La infracción se comete cuando un conductor no cambia de carril o no reduce la velocidad de manera segura al acercarse a un vehículo detenido que tiene luces intermitentes activadas.

Los vehículos de emergencia protegidos por la ley incluyen, pero no se limitan a:

Vehículos de emergencia: coches de policía, ambulancias y camiones de bomberos con luces intermitentes azules, rojas o blancas.

Obstruir estas zonas no solo es ilegal, sino que pone en riesgo la vida de personas que requieren atención urgente.

¿En qué casos se cometen infracciones de obstrucción?

En este sentido, es importante que entienda que una zona de emergencia es cualquier área reservada para vehículos de respuesta inmediata tales como:

- Estaciones de bomberos, hospitales, ambulancias o áreas señalizadas en carretera para incidentes, tal como lo refiere el portal de Siempre Auto.

Se considera obstrucción cuando un conductor:

Estaciona su vehículo dentro del área señalizada para emergencias.

Bloquea el paso de ambulancias o camiones de bomberos que necesitan acceder a la zona.

Detiene el vehículo en vías de acceso rápido destinadas al tránsito de emergencias.

Ignora señales de tránsito que indican zona de emergencia o carril exclusivo para vehículos de respuesta.

Multas económicas

Generalmente, las multas inician entre $100 y $250 para la primera infracción, pero pueden escalar hasta $500 - $1.000 o más para reincidentes o si se comete en una "zona de trabajo".

Pero, además:

Se agregan puntos negativos al registro de conducir (DMV), lo que impacta las primas de seguro y puede llevar a la suspensión de la licencia.

Si la infracción causa daños a la propiedad o lesiones leves, puede clasificarse como un delito menor, conllevando días de cárcel (hasta 90 días o más) y multas que superan los $1.000.

Si la infracción resulta en lesiones graves o la muerte de un trabajador, el conductor enfrenta cargos por delito grave, con penas de prisión de varios años y multas de hasta $100.000 o más, como se ve en la legislación de Colorado.

Debe entender que, el costo exacto de la multa inicial varía según el condado y los recargos judiciales.

Montos en algunos estados claves:

California: multas de hasta $50, por la Ley Move Over específica, aunque las multas totales con recargos son más altas, y puntos en la licencia.

Florida: multas de $158 o más por la primera infracción.

Nueva York: multa de hasta $150 por la primera infracción; aumenta a $300 por la segunda y hasta $450 por la tercera (en 18 meses).

Texas: las infracciones por "Obstrucción de Carretera" o no ceder el paso pueden ser penalizadas con multas de hasta $2.000 y hasta 180 días de cárcel, dependiendo de la gravedad y si está cerca de una zona de trabajo.

Illinois: las multas por violar la Ley Scott's Law son de al menos $250 por el primer delito y pueden alcanzar $10.000 si causan lesiones a un trabajador.

Consejos para evitar este tipo de multas

Prestar atención a la señalización: luces, conos, marcas en el pavimento y señales verticales indican áreas restringidas.

No estacionar ni detenerse en zonas de acceso rápido: incluso si se trata de unos minutos, el riesgo es alto.

Al circular:

Cambiar de carril: debe ceder el paso, si es seguro y posible, el conductor debe moverse al carril más alejado (no inmediatamente adyacente) del vehículo de emergencia o de servicio detenido.

Reducir la velocidad: si no es posible cambiar de carril de manera segura, debido al tráfico o las condiciones, el conductor debe reducir considerablemente la velocidad, circulando a una velocidad razonable y segura.

A menudo se especifica una reducción mínima de velocidad en zonas de alto límite, por ejemplo, 20 mph o 32 km/h menos.

