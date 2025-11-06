Así podrían beneficiarse los consumidores si se eliminan los aranceles de Trump

Suscríbete a nuestros canales

Los aranceles de Trump vuelven al centro del debate económico y político en Estados Unidos. Este miércoles, la Corte Suprema escucha los argumentos orales sobre si deben revocarse los llamados aranceles del “Día de la Liberación”.

Estos impuestos durante la administración del presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

El caso podría marcar un giro de miles de millones de dólares para empresas como Walmart, Amazon, Samsung, LG, Target y Best Buy, que buscan recuperar los pagos realizados durante los últimos años por la importación de bienes de consumo y electrónicos.

Dos tribunales inferiores ya dictaminaron que Trump no tenía autoridad legal para imponer esas tarifas. Si la Corte Suprema confirma esos fallos, el gobierno federal tendría que reembolsar los derechos arancelarios cobrados indebidamente, lo que representaría un alivio económico para las compañías y, potencialmente, para los consumidores.

Los aranceles, que van del 10% al 50% según el país de origen, han afectado especialmente a sectores con gran volumen de importaciones, como la electrónica, el comercio minorista y los bienes de consumo.

Qué sectores ganarían más si se anulan los aranceles

El mayor impacto se vería en la industria electrónica, que figura entre las más dependientes de la importación.

Según la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU., empresas como LG, Samsung, Electrolux y Best Buy podrían recibir una “inyección inesperada de efectivo”, según Brian Riley, vicepresidente sénior de la firma logística GEODIS.

Por su parte, Walmart, Home Depot, Target, Lowe’s, Amazon e IKEA también están entre las principales compañías que podrían beneficiarse, de acuerdo con un análisis de S&P Global.

El experto de KPMG, Andrew Siciliano, señaló que el sector minorista y de consumo podría obtener “un respiro” si los magistrados anulan los aranceles, ya que su diversidad de productos dificulta la imposición de nuevas tasas específicas.

Los fondos de inversión y de cobertura también observan la disputa con interés. Muchas de estas firmas han comenzado a comprar los derechos de reembolso de aranceles a las empresas afectadas, a cambio de un porcentaje que oscila entre el 20% y el 30% del monto pagado, esperando beneficiarse si el fallo es favorable.

Los consumidores podrían igualmente salir ganando: si las empresas reciben reembolsos, podrían presentarse demandas colectivas para recuperar los sobrecostos pagados en precios más altos derivados de los aranceles.

Qué podría hacer Trump si los aranceles son anulados

Expertos como el abogado Patrick Childress señalan que, incluso si la Corte Suprema revoca los aranceles actuales, la administración Trump podría reinstaurar medidas similares bajo otras leyes federales.

Sin embargo, estos nuevos aranceles tendrían limitaciones sectoriales y tardarían más tiempo en aplicarse.

La decisión final de la Corte Suprema se conocerá a más tardar en junio de 2026, aunque el hecho de que el tribunal haya aceptado el caso con urgencia podría acelerar el fallo.

Hasta entonces, empresas, inversionistas y consumidores esperan atentos lo que podría convertirse en una de las decisiones económicas más trascendentes del mandato judicial.

