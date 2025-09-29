Trump arremete con nuevos aranceles para muebles y medicinas: ¿Cuánto pagarás ahora?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump intensifica su guerra comercial con una nueva ola de aranceles que impactan directamente en el sector manufacturero y de servicios.

El mandatario anunció su intención de aplicar "aranceles sustanciales" a las importaciones de muebles, buscando revitalizar la producción nacional.

Esto es particularmente en estados como Carolina del Norte, que según él, sufren la deslocalización de la manufactura según informó Telemundo Chicago.

Este anuncio sigue a las tarifas ya adelantadas, que fijan un gravamen del 50 % sobre gabinetes de cocina y tocadores de baño, y un 30% sobre mobiliario tapizado.

Estas medidas entrarían en vigor a partir del 1 de octubre. China y Vietnam, principales exportadores de muebles a EEUU, se perfilan como los países más afectados.

Sin embargo, naciones europeas como Alemania, junto con Malasia e Indonesia, también sentirán el impacto.

Ola de aranceles

La política arancelaria de la administración Trump trasciende el ámbito del mobiliario y se consolida como el eje central de su estrategia económica.

El presidente no solo impone barreras comerciales para el mueble, sino que también amenaza con aranceles del 100 % a películas producidas en el extranjero para "rescatar" la industria cinematográfica estadounidense.

Esta acción se suma al gravamen del 100 % anunciado la semana anterior para las importaciones de medicamentos, afectando al sector farmacéutico.

Este panorama de tarifas en escalada, que van desde un 10 % general hasta un 50 % y 100 % en sectores clave, ya provocó tensiones con aliados comerciales.

Trump ya aplicó gravámenes punitivos contra la India por sus compras de crudo ruso y contra Brasil por el trato a su aliado político, Jair Bolsonaro, lo que demuestra la mezcla de política comercial y exterior en estas decisiones.

Productos afectados

En esta ola de aranceles, los productos afectados son:

Películas extranjeras: Arancel del 100 %

Medicamentos de patente importados: Arancel del 100 %

Gabinetes de cocina y tocadores de baño: Arancel del 50 %

Mobiliario tapizado: Arancel del 30 %

Camiones pesados de carga importados: Arancel del 25 %

Impacto

Las consecuencias de esta política arancelaria recaen inevitablemente sobre el consumidor final. Las empresas importadoras y minoristas a menudo trasladan el costo adicional de los aranceles a los compradores.

Datos del Buró de Estadísticas Laborales (BLS) indican que, antes de estos anuncios, los precios de los muebles ya registraban incrementos significativos, subidas del 4.7 % en agosto pasado respecto al año anterior, y un aumento interanual del 9.5 % en mobiliario de sala y comedor.

Con aranceles del 30 % al 50 % sobre gabinetes y sofás, los analistas estiman que el consumidor podría pagar entre $8 500 y $13 100 dólares adicionales solo en esta categoría.

Artículos como un sofá de gama media, que hoy cuesta unos $1 500, podrían encarecerse en más de $100 tras la aplicación de las nuevas tasas, impactando el presupuesto de las familias que buscan amueblar o renovar sus hogares.

