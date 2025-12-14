Así sale del hospital Gabrielle Henry, representante de Jamaica, tras accidente en el Miss Universo: esto se sabe sobre su salud

Suscríbete a nuestros canales

Gabrielle Henry, la famosa Miss Jamaica 2025 y una de las favoritas de Miss Universo 2025, finalmente vuelve a su hogar natal, después de un mes de intensa preocupación.

La reina de belleza permaneció hospitalizada en Tailandia en la unidad de terapia intensiva a causa de una terrible caída que sufrió en plena pasarela de la competencia preliminar.

Hoy, la joven se recupera rodeada de sus seres queridos en Jamaica, marcando un momento emotivo para sus miles de seguidores, reportó el Diario Fama.

¿Cuál es el diagnóstico de Miss Jamaica?

El certamen de belleza más famoso del mundo, a través de un comunicado oficial, confirmó la gravedad de las lesiones que sufrió la Miss tras el aparatoso percance.

La institución reveló que Henry fue diagnosticada con una hemorragia en el cerebro y otras heridas importantes que la mantuvieron bajo estricta observación médica. Ahora, la atención se centra en su recuperación total, un proceso que será cubierto por la organización de Miss Universo.

El comunicado de la organización del concurso fue preciso sobre las consecuencias del accidente. Indicaron que Gabrielle Henry fue diagnosticada con una hemorragia dentro del cerebro, lo que le provocó la pérdida del conocimiento de forma inmediata.

A esto se sumaron una fractura, cortes profundos en el rostro y otras lesiones significativas que la obligaron a ingresar de urgencia en el hospital de Bangkok.

El trágico momento en Tailandia

El terrible suceso ocurrió el 19 de noviembre de 2025, durante la ronda preliminar con el vestido de noche. Miss Jamaica se encontraba desfilando cuando, sin previo aviso, se precipitó a través de una abertura en el escenario que, según los reportes, estaba destinada al equipo de luces.

La caída fue tan impactante que Henry tuvo que ser sacada en camilla e ingresada de inmediato a terapia intensiva, quedando su sueño de Miss Universo trágicamente interrumpido.

Las primeras imágenes de su regreso

El material muestra a la joven en silla de ruedas y acompañada por familiares, con una apariencia más tranquila, pero visiblemente delicada tras el episodio de salud. Su regreso a Jamaica, bajo supervisión médica, es el paso más importante para continuar con su rehabilitación desde casa.

La organización del certamen aseguró que cubrirá la totalidad de los gastos de la recuperación de Gabrielle Henry tras el incidente.

Aunque la exreina de belleza aún no da declaraciones sobre lo ocurrido, su equipo espera que pronto pueda compartir su experiencia con el público. La preocupación sigue latente entre sus seguidores, quienes esperan su pronta y total recuperación.

