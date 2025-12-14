Diosdado Cabello recorre Caracas y Miranda en plenas celebraciones decembrinas

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, realizó un recorrido nocturno por diversos espacios de Caracas y Miranda para constatar el disfrute de los venezolanos durante las celebraciones navideñas.

El también ministro de Interior y Justicia destacó un ambiente de "paz, tranquilidad y sana convivencia", resultado del trabajo articulado entre la esfera popular, militar y policial, refiere una NDP.

Diosdado Cabello recorre Caracas y Miranda

Cabello verificó personalmente el "regocijo de la ciudadanía" en puntos clave de la capital.

Al respecto, constató la afluencia en un concierto de música salsa que se realizaba en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, señalando que la población se encuentra en un entorno de calma.

Durante su recorrido por el Paseo Los Próceres, señaló que la ciudadanía disfruta con normalidad de las actividades, viendo a niños y niñas compartiendo en familia en los espacios iluminados.

Cabello afirmó que el panorama en la capital y otros sitios es el mismo: “tranquilidad. La gente disfruta de sus fiestas y de su rumba de alegría en Venezuela”.

Mientras que durante el recorrido por los Altos Mirandinos, constató el clima de tranquilidad y paz que disfrutan las familias de esta región.



En la supervisión nocturna, intercambió con ciudadanos y ciudadanas que se encontraban en la vía pública, así como con funcionarias y funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana, evidenciando el ambiente de normalidad y convivencia que caracteriza a la zona.

