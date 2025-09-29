"Netanyahu lo aceptó", según Trump: ¿Qué propone el plan de EEUU para terminar con la guerra en Gaza?

Suscríbete a nuestros canales

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó en la Casa Blanca este lunes la aceptación de Israel del plan propuesto por la Administración de Donald Trump para finalizar el conflicto en Gaza. No obstante, la ratificación por parte del grupo palestino Hamas sigue siendo incierta.



​La Casa Blanca presentó oficialmente la iniciativa de 20 puntos de la Administración Trump, la cual establece que "si ambas partes (Israel y Hamas) aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato".

¿Qué estipula el acuerdo?

El acuerdo estipula la liberación de todos los rehenes en la Franja de Gaza en un lapso de 72 horas. Para facilitar esto, las fuerzas israelíes "se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes", según un comunicado de la Casa Blanca.

​Mientras este proceso se desarrolla, "se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de combate permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa por etapas", especifica el documento.

​Advertencia de Trump y futuro de Hamas

​En una rueda de prensa conjunta con Netanyahu, el presidente Trump advirtió que si Hamas rehúsa el plan, Estados Unidos respaldará a Israel en la eliminación del grupo.

"Si Hamas rechaza el acuerdo, lo cual siempre es posible porque son los únicos que quedan —todos los demás lo han aceptado, pero tengo la sensación de que vamos a obtener una respuesta positiva. Pero si no es así, como sabes, Bibi, tendrás todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer", declaró el republicano.



​Respecto a los miembros de Hamas, el plan de la Casa Blanca señala que: "Cuando todos los rehenes hayan sido liberados, los miembros de Hamas que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas serán amnistiados". Aquellos que deseen abandonar Gaza "se les proporcionará un paso seguro a los países de acogida".



​Administración y Reconstrucción de Gaza

​El plan se distancia de propuestas anteriores de reubicación de habitantes de la Franja de Gaza, asegurando que "Gaza será reconstruida en beneficio del pueblo de Gaza, que ya ha sufrido más que suficiente".

La gestión de la zona estaría a cargo de una "Administración transitoria temporal de un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y los municipios para el pueblo de Gaza", conforme al comunicado de la Casa Blanca.

