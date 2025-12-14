Nueva estrategia de Consecomercio para impulsar a las aerolíneas venezolanas: rutas claves que pide reactivar

Suscríbete a nuestros canales

Ante la reciente suspensión de vuelos por parte de aerolíneas extranjeras, la principal organización de comerciantes del país, Consecomercio, presentó una estrategia para asegurar la conexión aérea.

La propuesta central busca la ampliación de rutas aéreas, tanto dentro como fuera de Venezuela, utilizando las aerolíneas nacionales como la principal herramienta.

De acuerdo con Banca y Negocios, esta medida se percibe como una oportunidad crucial para llenar el vacío dejado por compañías foráneas.

Rutas claves para el turismo y el comercio

El presidente de Consecomercio, José Gregorio Rodríguez, fue enfático al señalar las rutas específicas que, de ser autorizadas, tendrían un impacto significativo.

Indicó la importancia de establecer conexiones internacionales como Maracaibo-Bogotá, El Vigía (El Cauca)-Porlamar y Barquisimeto-Bogotá o Curazao, argumentando que estas facilitarían enormemente el flujo de turistas y comerciantes.

En el ámbito nacional, también se solicita la reactivación de vuelos como el de Ciudad Bolívar-Caracas para mejorar la movilidad interna.

El avión: aliado estratégico del exportador

La propuesta de usar las aerolíneas venezolanas está pensada para beneficiar directamente al sector exportador.

La ampliación de rutas internacionales permitiría a los productores nacionales realizar pruebas de mercado en el extranjero con bienes venezolanos de alta calidad.

El transporte aéreo es fundamental para esta estrategia, ya que ofrece la velocidad y el alcance global necesarios para mover mercancías urgentes o de alto valor, como productos perecederos, farmacéuticos y electrónicos.

Un impulso para la agenda de negocios

Consecomercio destacó que una mejor conectividad aérea también beneficia directamente al movimiento empresarial venezolano.

Disponer de vuelos rápidos y eficientes facilita que los representantes del sector puedan viajar rápidamente para cerrar negocios y explorar nuevos mercados.

El gremio considera que esta facilidad de movimiento es esencial para consolidar la presencia de Venezuela en el escenario económico de Latinoamérica y el resto del mundo.

