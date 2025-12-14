Arrollamiento por moto en Caracas deja una mujer fallecida y un joven de 23 años lesionado

Suscríbete a nuestros canales

Un trágico accidente de tránsito se registró en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador, adyacente a la Comandancia General en la plaza Madariaga.

Un vehículo tipo moto, cuyo conductor presuntamente perdió el control, fue responsable de un arrollamiento, dejando como saldo una persona adulta mayor de sexo femenino fallecida y un hombre con lesiones.

Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, a través de sus redes sociales compartió detalles del siniestro.

Al respecto, informó que una mujer de aproximadamente 60 años de edad quedó sin signos vitales en el lugar.

Además, precisó que no portaba ningún tipo de documento de identidad.

Mientras que el lesionado responde al nombre de Jean Carlos Torres Toro, de aproximadamente 23 años de edad.

El muchacho presentó escoriaciones en las extremidades superiores y una posible fractura en la clavícula derecha.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas prestaron la atención prehospitalaria al lesionado.

Posteriormente, fue trasladado en una unidad de ambulancia de Protección Civil.

Para la investigación y el levantamiento del siniestro, se realizó la activación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), específicamente la división de Tránsito Terrestre.

