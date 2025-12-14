Violencia cobra la vida de madres venezolanas: estos son los casos que causaron conmoción en los primeros días de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Durante los primeros días de este mes de diciembre se registraron distintos hechos violentos que cobraron la vida de mujeres venezolanas en distintos países y causaron conmoción en las redes.

Una de las víctimas quedó identificada como como Keverlin del Carmen Nieves, de 26 años de edad, quien habría muerto a manos de su expareja.

Se pudo conocer que la hija de la venezolana, una niña de apenas nueve años de edad, presenció el momento cuando su madre fue brutalmente apuñalada por quien había sido su compañero sentimental.

El hecho ocurrió en una vivienda del sector El Virrey, localidad de Usme, en Bogotá, Colombia.

Familiares de la víctima identificaron al agresor como Israel Naliwum. El mismo la habría apuñalado tras sostener una acalorada discusión.

El cuerpo de la venezolana presentó dos heridas causadas por un arma blanca en el área de la cervical y otra en uno de sus hombros.

Se pudo conocer que la menor de edad, quien fue testigo de lo ocurrido, fue trasladada hasta un hospital, donde recibe asistencia psicológica y permanece bajo cuidado médico.

Venezolana asesinada en Bélgica

Otro lamentable suceso se registró en el territorio europeo, la víctima fue una venezolana residenciada en Bélgica, quien fue asesinada por su expareja, pocos meses después de ponerle fin a su relación.

La víctima quedó identificada como Betshy Vásquez, de 29 años, quien era originaria de Barquisimeto.

El presunto responsable del crimen, Juan Bautista Lucena Almao, de 42 años, también es venezolano y padre de la hija de ambos, una niña de seis años.

Se conoció que la víctima había puesto fin a la relación, debido a graves agresiones físicas e incluso había conseguido una orden de alejamiento contra el atacante.

El trágico hecho ocurrió el martes pasado, en una vivienda ubicada en Hoogstraat, Amberes. Tras cometer el crimen, Lucena presuntamente intentó quitarse la vida.

Debido a su intento de autolesión, fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece, mientras las autoridades belgas investigan el caso. Su hija quedó en la orfandad.

Le dispararon frente a sus hijos

En la ciudad de Chicago (EEUU) la tragedia golpeó a otra familia venezolana, luego de que una madre larense muriera a manos de su expareja.

La víctima quedó identificada como Crisberly Yoelin Rea López, una mujer de 28 años. El reporte oficial de la policía indicó que el asesinato se registró cerca de las 2:37 de la madrugada del 8 de diciembre.

Familiares de la víctima señalaron a un hombre, identificado como Joel Luis Quintero, originario de Valencia, estado Carabobo, como el asesino.

Según los testimonios, el agresor irrumpió en la vivienda cuando Crisberly dormía junto a sus hijos. El sujeto la tomó del cabello y la llevó por la fuerza hasta otro cuarto, donde le propinó una fuerte golpiza.

Posteriormente, le disparó para terminar con su vida en el sitio. Personas cercanas a la víctima indicaron que Quintero mató a su expareja motivado por los celos, pues se negaba a aceptar el rompimiento.

En el momento del ataque, la mujer estaba acompañada por cuatro infantes, dos niñas 12 y 10 años, y dos niños de ocho y dos años.

A pesar de que Quintero intentó escapar, fue capturado por las autoridades en poco tiempo.

La asesinaron tras recoger a su hija del colegio

Una madre venezolana, de 40 años de edad, fue asesinada de manera violenta dentro de su residencia. Semanas antes del crimen, la mujer había publicado un video en el cual advertía que un hombre tenía intenciones de agredirla.

El hecho se registró en el distrito de Comas, Perú. La víctima Rocío González Fariñas, había denunciado que recibió amenazas en contra de su vida.

En un video que publicó en las redes, señaló directamente a su expareja, Diomedes Maza Vergara, como posible responsable de cualquier daño que ella pudiera sufrir.

El crimen ocurrió frente a la hija menor de la venezolana, quien logró escapar de la casa.

En el momento del crimen, Rocío acababa de recoger a su hija del colegio, fue entonces cuando su agresor la interceptó.

Ella corrió hacia el baño de la vivienda para refugiarse, pero el atacante la persiguió y le disparó más de seis veces.

Tras cometer el crimen, el sicario huyó en un automóvil de color plomo.

“Estaba poseída por un demonio”

En el estado Táchira, una mujer, de 28 años de edad, fue localizada sin vida dentro de una habitación de su residencia. La víctima habría sido agredida de manera brutal por su esposo.

El violento episodio se registró en la localidad de Campo C, municipio Capacho Nuevo. Se pudo conocer que el presunto agresor habría tomado del cuello a su pareja y la asfixió hasta causarle la muerte.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acudieron hasta el sitio y descubrieron la lamentable escena.

Cuando los oficiales llegaron al sitio, encontraron a un hombre, quien aseguró que su pareja se “estaba poseída por demonios”. Alegó que fue por esa razón que decidió apretar el cuello de la mujer hasta que esta perdió el conocimiento.

Una vez que ingresaron a la vivienda, hallaron a la mujer, identificada como Paola del Carmen Pedraza Narvaez, sobre la cama y sin signos vitales.

De inmediato, las autoridades detuvieron al sospechoso, quien quedó identificado como I. Duque, de 53 años de edad. Se supo que el hombre presentaba antecedentes penales.

