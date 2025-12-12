Crímenes

La asesinaron en frente de su hija: expareja le arrebató la vida a madre venezolana tras acalorada discusión

Una mujer venezolana fue víctima de un crimen violento, el cual habría sido cometido por su expareja

Por Jose Andrade
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 06:40 am
La asesinaron en frente de su hija: expareja le arrebató la vida a madre venezolana tras acalorada discusión

Una mujer venezolana fue víctima de un crimen violento, el cual habría sido cometido por su expareja.

De acuerdo con los reportes, la víctima quedó identificada como Keverlin del Carmen Nieves, de 26 años de edad.

Mató a la venezolana frente a su hija de nueve años

Se pudo conocer que la hija de la venezolana, una niña de apenas nueve años de edad, presenció la dantesca escena.

El hecho ocurrió entre la 1:00 y 2:00 de la madrugada, en una vivienda del sector El Virrey, localidad de Usme, en Bogotá, Colombia.

Según el reporte de El Siglo, familiares comentaron que Keverlin y su agresor, un hombre identificado como Israel Naliwum, sostuvieron una relación que duró cerca de dos años; sin embargo, ya no convivían en la misma vivienda.

Al parecer, ambos habían sostenido fuertes discusiones, hasta que, repentinamente, el hombre se abalanzó sobre ella y le propinó tres puñaladas.

La niña recibe atención psicológica en un hospital

El cuerpo de la venezolana presentó dos heridas causadas por un arma blanca en el área de la cervical y otra en uno de sus hombros.

Se pudo conocer que la menor de edad, quien fue testigo de lo ocurrido, fue trasladada hasta un hospital, donde recibe asistencia psicológica y permanece bajo cuidado médico, debido al impacto que le causó lo ocurrido.

Se desconoce si el homicida está detenido o si huyó de la escena tras cometer el asesinato. Se espera que las autoridades colombianas revelen mayor información sobre este crimen.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
belleza
gastronomía
Viernes 12 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América