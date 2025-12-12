Atlanta paga sueldos de $100.000 a empleados sin título universitario: sepa en cuáles áreas

Suscríbete a nuestros canales

El mercado laboral de Atlanta experimenta una transformación radical a medida que las empresas eliminan el requisito de título universitario y priorizan las habilidades técnicas, lo que abre una importante oportunidad económica para la comunidad hispana.

Datos recientes revelan que una de cada tres compañías suprimió la exigencia de licenciatura, mientras que los salarios para trabajadores con diploma de secundaria alcanzaron sus niveles más altos desde 1990.

Tendencia

Esta tendencia, impulsada por el avance de la inteligencia artificial en roles corporativos, posiciona a los oficios manuales como una alternativa rentable.

Otros estudios confirman que el 20 % de los empleados sin educación superior supera en ingresos a quienes poseen un título, garantizando estabilidad financiera sin la carga de deudas estudiantiles según informa Mundo Now..

Sectores en auge

Sectores específicos lideran este auge económico, donde instaladores de ascensores perciben sueldos superiores a los $100 000 anuales y el área de mantenimiento registra más de 55.000 vacantes activas.

La fortaleza logística de Georgia juega un papel fundamental en esta expansión, pues el sistema portuario sostiene actualmente más de 651.000 puestos de trabajo en todo el estado, impulsando la demanda en transporte, almacenamiento y construcción.

Estas plazas permiten a los solicitantes aprender directamente en el terreno, consolidando una ruta sólida para quienes buscan trabajos bien remunerados en Atlanta sin necesidad de experiencia previa.

